Imperia, sabato 23 luglio una giornata con Enrico Ruggeri: al mattino incontro con il pubblico, la sera concerto sul porto di Oneglia

Un sabato d'estate all'insegna della grande musica italiana con Enrico Ruggeri. Imperia è pronta ad ospitare il cantautore milanese, già due volte vincitore del Festival di Sanremo, il 23 luglio in un doppio appuntamento. Al mattino, alle ore 11.00, Ruggeri incontrerà il pubblico nella Sala Convegni della Biblioteca. La sera, a partire dalle ore 21.45, ci sarà il concerto in Banchina Aicardi, sul porto di Oneglia, con i suoi brani di maggior successo.



L'evento, inserito dal Comune di Imperia nel calendario manifestazioni, è a ingresso gratuito. Per i posti a sedere è consigliabile la prenotazione ai numeri 0183 701 554/ 0183 701 555 o scrivendo una mail all'indirizzo cultura@comune.imperia.it



"Quando abbiamo iniziato ad allestire il calendario estivo insieme ai colleghi Vassallo e Oneglio, abbiamo condiviso con il sindaco la volontà di inserire un grande appuntamento musicale come simbolo tangibile di ripartenza. La scelta è ricaduta su Enrico Ruggeri, artista che ha scritto, per sé e per altri, alcuni dei più grandi capolavori della musica italiana in oltre quarant'anni di carriera. Ci aspettiamo, come già avvenuto per gli eventi dell'ultimo periodo, un grande afflusso di persone. La macchina organizzativa che si è messa in moto, e che sta lavorando tuttora alla buona riuscita della giornata, è davvero grande. Cito, tra i tanti, Stefano Senardi, che ci ha affiancato nell'organizzazione e con il quale stiamo lavorando alla valorizzazione della collezione che ha donato al Comune", commenta l'assessore Marcella Roggero.