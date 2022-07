Domenica prossima, terzo appuntamento degli 'Itinerari di Letteratura 2002' dell’Associazione 'Amici di Francesco Biamonti'

Domenica prossima, alle ore 21, presso il castello di Dolceacqua, organizzato dall’Associazione Amici di Francesco Biamonti, in collaborazione con i comuni di Dolceacqua e San Biagio della Cima, avrà luogo il terzo appuntamento degli Itinerari di Letteratura 2002. Verrà presentato il libro di Sergio Favretto, Partigiani del mare, SEB27 Edizioni. Introdurrà lo storico Paolo Veziano e sarà presente l’autore.

L’antifascismo vissuto e la Resistenza combattuta sulla costa ligure verso il confine francese ebbero sempre un protagonista sotteso: il mare. Il mare non solo come elemento geografico e fisico irrinunciabile, ma pure come fattore tattico prezioso; luogo-valore identitario in cui ritrovarsi tutti, partigiani e militanti, popolazione civile ed ex militari, agenti delle missioni alleate, ebrei, clero, studenti, operai, agricoltori e pescatori. Nel tratto di costa fra Imperia e il confine italo-francese di Ventimiglia-Mentone, la Resistenza fu coraggiosa, coinvolgente e originale. In un intreccio di vite personali, di tensioni collettive e di caparbie volontà, si sono incontrate differenti matrici culturali e sociali espressioni di quelle terre; grazie a lunghe ricerche e alla raccolta di documenti inediti, questo libro ne ricostruisce le vicende.



Sergio Favretto, avvocato e già giudice onorario al Tribunale di Torino, è autore di numerosi testi di diritto amministrativo e penale, con particolare attenzione al rapporto fra arte e diritto. A fianco della sua professione ha da sempre coltivato la ricerca sulla Storia contemporanea e la Resistenza italiana, in quest’ambito ha pubblicato: Casale Partigiana (1977), Giuseppe Brusasca: radicale antifascismo e servizio alle istituzioni (2006), Resistenza e nuova coscienza civile (2009), La Resistenza nel Valenzano. L’eccidio della Banda Lenti (2012), Fenoglio verso il 25 aprile (2015). In questa stessa collana ha pubblicato i volumi Una trama sottile. Fiat: fabbrica, missioni alleate e Resistenza (2017) e Con la Resistenza. Intelligence e missioni alleate sulla costa ligure (2019).