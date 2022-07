Cosio di Arroscia: domani pomeriggio presentazione libro 'La cuoca selvatica: storie e ricette per portare la natura in tavola' di Eleonora Matarrese

Domani, alle ore 17.30, presso il Museo delle erbe di via della Chiesa, 3 a Cosio di Arroscia, ci sarà la presentazione del libro 'La cuoca selvatica: storie e ricette per portare la natura in tavola'. Dialoga con l’autrice Eleonora Matarrese il giornalista Claudio Porchia. Ingresso libero.

Forest-bathing, tree-hugging, tree-watching, wood therapy: la natura non è mai stata così in voga come oggi. E in cucina a spopolare è il foraging, la pratica di raccogliere cibo selvatico - erbe, frutti, fiori, bacche, cortecce, radici, alghe - che cresce spontaneo nel suo ambiente naturale e il più possibile incontaminato.

Eleonora Matarrese, esperta raccoglitrice e 'cuciniera', ci insegna a riconoscere le piante selvatiche edibili, a raccoglierle con il necessario rispetto dei territori e dei cicli naturali, e a trasformarle in ricette sorprendenti e creative, ristabilendo una connessione con la natura ignorata e spesso calpestata e con saperi - e sapori - dimenticati.

Al termine dell’incontro sarà possibile cenare presso il Ristorante Cadò, che per l’occasione preparerà un menù a base di fiori ed erbe spontanee.

Il Ristorante Cadò si trova a Cosio di Arroscia in via Cavour, 5. Per info e prenotazioni chiamare il numero +39 335 643 7766