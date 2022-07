Ad Imperia Oneglia torna in calata Anselmi la 19ª edizione di ‘Porte Aperte alla Musica’

Dopo due anni di stop forzato causato dalla Pandemia ritornano gli spettacoli organizzati dalla Fondazione ISAH Onlus insieme alla Global Art Studio AdV con la collaborazione della Scuola Edile SII- CPT di Imperia e il Patrocinio della Città di Imperia e della provincia di Imperia.

"Tre serate di musica e divertimento - si spiega nel comunicato - a partire dal 12 luglio alle ore 21.15 in Calata Anselmi sul Porto di Imperia Oneglia sotto le storichen GRU, nello splendido spazio dedicato alle manifestazioni estive realizzato dal Comune di Imperia, andrà in scena 'Wonderful World' una rassegna musicale in stile 'Festival di Sanremo' con presentatori d'eccezione e la partecipazione straordinaria di artisti professionisti del mondo della musica che intervalleranno con le loro esibizioni le più famose canzoni della storia della musica italiana interpretate in maniera come sempre unica dai ragazzi dell'ISAH.

Alla serata clou seguiranno altre due serate altrettanto importanti dove si esibiranno alcune famose band locali: il 13 luglio sempre alle ore 21.15 sarà il momento dei Black Beat : Originari della provincia di Imperia, 8 musicisti provenienti ognuno da esperienze musicali diverse formano la band a fine 2013. Si distinguono subito dal panorama musicale locale per la loro freschezza, per il repertorio di musica (soul e non solo) nuovo ed esplosivo, coinvolgente ed allegro, per la cura dei dettagli e per la loro presenza scenica. Hanno suonato in molte città della Liguria; Andora, Diano Marina, Imperia, Genova, Bordighera, Albissola prendendo parte alle varie notti bianche e ad altre tipiche manifestazioni estive. Nel 2017 e nel 2018 hanno avuto l’onore di partecipare al più importante festival soul d’Europa, il Porretta Soul Festival in Emilia Romagna. Il 14 luglio alla stessa ora avremo il piacere di concludere in bellezza la rassegna con I Nuovi Solidi Tribute Band di Lucio Battisti molto apprezzata suona le più famose canzoni del noto cantautore cercando di rispettarne il più possibile gli arrangiamenti originali. Ad oggi la Band vanta centinaia di concerti di grande successo in piazze, teatri e locali della Liguria, Piemonte e Lombardia. Molto impegnata a sostegno di iniziative promosse dal mondo del volontariato.

I ragazzi dell’ISAH saranno, come sempre, i protagonisti della rassegna accompagnati dai loro terapisti, alcuni professionisti del mondo dello spettacolo della Global Art Studio Onlus di Diano Marina capitanati dal Prof. Adriano Strangis che ha ideato e garantito la realizzazione di questo progetto per il 19° anno consecutivo.

La rassegna ideata nel lontano 2003 in occasione del 150esimo anno dalla fondazione dell’ente rappresenta, da allora, un appuntamento fisso dell’estate imperiese.

Da sempre apprezzata dal numerosissimo pubblico presente nelle varie serate, originariamente è andata in scena nel giardino panoramico della sede storica di piazzetta Giò Batta De Negri ad Imperia, pensata per far conoscere l’attività dell’ente e soprattutto per dimostrare quanto le persone diversamente abili possono dare alla collettività in cui vivono anche sotto il profilo culturale, musicale e artistico regalando momenti gioiosi, divertenti e pieni di serenità aiutando tutti ad apprezzare maggiormente il dono della vita e le bellezza dell'esistenza.

Successivamente il grande afflusso di pubblico spinse gli organizzatori a scegliere piazza San Giovanni ad Oneglia come location per garantire maggiore visibilità all’iniziativa e dal 2016 gli spettacoli si svolgono sulla banchina del Porto di Oneglia, cuore del turismo imperiese, per ampliare ulteriormente la visibilità e permettere a un sempre maggior numero di turisti e imperiesi di poter apprezzare le performance e le capacità artistiche e musicali dei protagonisti delle varie serate.

Un ringraziamento particolare ai protagonisti dello spettacolo del 12/07/2022:

Mara FERRERO - Presentatrice

Eugenio RIPEPI – Presentatore

Faccio BOBBIO – Chitarra

Sabrina BONFADELLI – Cantante

Matteo MAFFEZZOLI - Chitarra Elettrica – Folk

Rita MAGLIA – Violinista

Nader BOSS 18100 MC – Rapper

Samuele CETRULO – Cantante

Elisabetta CHIASCIONE – Chitarra Percussioni

Alessandro CRUDO – Attore Ballerino

Giorgio CURTI - Cantante

Manuela D’AGOSTINO – Cantante

Marianna FIUMARA - Cantante

Alessandro LAMA – Cantante - Schow man

Cristian RIZZA – Batteria e Percussioni

Carlotta SCHISA - Cantante

Giorgia GIULIANI – Neuropsicomotricista – Assistente di scena

Maurizio LO MONACO – Attrezzista

Angela MILESI e Gioele STRANGIS – Responsabili luci effetti

Gabriele MILESI – Attrezzista

Marco MINAZZI – Educatore Professionale - Attrezzista

Serena NERVI – Pedagogista – Direzione palcoscenico

Eliana ORSO – Educatrice Professionale - Coordinamento palcoscenico

Lucia PIANA – Volontaria – Tastiere

Rado PIANA – Volontario – Responsabile audio

Carolyn TINIUS 'Suzie' - Traduttrice

LIS Lovers Sabrina MURATORIO – Giuliana SALVATICO – Clelia SICIGNIANO – Traduttori linguaggio dei segni

Prof. Adriano STRANGIS – Produzione, Regia e Direzione Artistica

Buon divertimento a tutti!".