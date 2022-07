Mobilitazione di soccorsi, questa sera in via Boine alla Marina di Porto Maurizio per un albero pericolante.

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco del Comando provinciale, che stanno cercando di mettere in sicurezza la pianta.

Non è da escludere che, per tagliare i rami e poter lavorare tranquillamente, venga chiusa la strada.