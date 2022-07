Sanremo: crisi idrica, il sindaco Biancheri firma l’ordinanza per limitare l'utilizzo di acqua. Multe fino a 500 euro

Il Ponente sta facendo i conti con una preoccupante crisi idrica e la morsa della siccità non molla la presa. La situazione non sembra destinata a migliorare e il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri è corso ai ripari firmando l’ordinanza per la limitazione nell’utilizzo dell’acqua.

Da lunedì e sino al termine della criticità sarà in vigore l’ordinanza che prevede: la chiusura delle fontane ornamentali fatta eccezione per quelle con riciclo interno. Sono escluse le fontane che ospitano animali fissi e la cui chiusura comporterebbe danni agli animali stessi; il divieto di irrigazione di giardini, orti e prati dalle 8 alle 20. Sono escluse le irrigazioni che non provengono dalla rete di acquedotto comunale o dai consorzi irrigui e le attività produttive; il divieto di riempimento od il rabbocco delle piscine private con acqua ad uso idropotabile o irriguo, Il divieto di lavaggio di strade con esclusione dei marciapiedi e delle aree pedonali urbane; il divieto di lavaggio di cortili e piazzali privati; il divieto di lavaggio di veicoli con esclusione alle attività di autolavaggio.

Per i trasgressori sono previste sanzioni da 50 a 500 euro.

Il primo cittadino invita anche a un utilizzo razionale e corretto dell’acqua potabile con le seguenti indicazioni: usare i frangigetto: è sufficiente applicare questi dispositivi al rubinetto per ottenere un notevole risparmio d'acqua; nelle operazioni di lavaggio dei piatti o in quelle di igiene personale è buona norma non lasciare che l'acqua scorra inutilmente; utilizzare l'acqua di lavaggio della frutta e della verdura per innaffiare le piante; non utilizzare acqua corrente per il lavaggio delle stoviglie e verdure, ma solo per il risciacquo; far funzionare lavatrici e lavastoviglie a pieno carico così da favorire il risparmio idrico e ridurre anche i consumi di energia elettrica; preferire la doccia al bagno con un consumo di acqua ridotto di più della metà; nelle spiagge limitare allo stretto indispensabile l'acqua delle docce; attrezzare i sistemi irrigui del verde con irrigazione a goccia e con sistemi temporizzati e sensori di umidità che evitano l'avvio dell'irrigazione quando non necessario.

Il sindaco Alberto Biancheri, che questa mattina si è confrontato con l’assessore regionale all’Ambiente e Tutela del Territorio, Emergenza e Protezione civile Giacomo Giampedrone e che negli ultimi giorni si è a lungo rapportato con l’assessore all’ambiente Sara Tonegutti e con i tecnici di Rivieracqua, spiega: “Lo stato di sofferenza idrica a livello locale e nazionale dovuto al prolungarsi dell’assenza di piogge ci obbliga ad adottare alcune misure preventive di razionalizzazione dell’uso dell’acqua, finalizzata alla riduzione degli utilizzi non indispensabili. Capisco che alcune misure contenute nell’ordinanza possano creare qualche disagio ma la situazione generale è in via di peggioramento e va affrontata. La pioggia della scorsa settimana, purtroppo, non ha influito a sufficienza sulle riserve idriche, prova ne è il fatto che il Presidente della Regione che, pochi giorni fa parlava di una situazione in controllo, oggi ha fatto richiesta ufficiale affinché venga riconosciuto lo stato di emergenza. Benché a Sanremo non vi siano al momento criticità forti come nell’entroterra, credo sia doveroso come principale centro del ponente ligure ragionare in termini di territorio e cercare, tutti insieme, di prevenire situazioni peggiori”.

