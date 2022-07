Sanremo: partita di calcio a favore degli Integrabili, il grazie alla Pastorale dello Sport e del Tempo Libero

Il Direttivo della Polisportiva IntegrAbili, a nome di tutti i soci ha ringraziato la Pastorale dello Sport e del Tempo Libero della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo ed in particolare il diacono incaricato Riccardo Tomasella. Il gruppo ha promosso una partita di calcio di solidarietà che si è svolta mercoledì 6 luglio presso il Campo “Grammatica” di Sanremo.



L’iniziativa inserita nei festeggiamenti per la Parrocchia di San Siro, è stata l’occasione per una raccolta fondi a favore della Polisportiva IntegrAbili. In rappresentanza dell’associazione l’atleta Giorgia Amodeo ha rivolto a tutti i presenti un caloroso ed emozionante ringraziamento. Il contributo raccolto verrà utilizzato dalla Polisportiva IntegrAbili per sostenere progetti sportivi e di inclusione a favore di bambini, ragazzi, adulti con disabilità.