Sanremo: prima serata e tanto pubblico per 'Sanremo t'inCanta', venerdì prossimo la seconda (Foto)

Grande successo, ieri per la prima serata di ‘Sanremo t’inCanta’, in una piazza San Siro gremita di spettatori. L’interessante formula, proposta quest’anno dall’associazione ‘Viva Armea’ in collaborazione con ‘Alma Percorso Vocale’ ed inserita nel calendario manifestazioni estive dell’Assessorato al Turismo, ha già ricevuto oltre trenta adesioni che si preannunciano in ulteriore crescita per cantare dal vivo.

Con le loro esibizioni i ‘cantanti’ hanno offerto all’attenzione del pubblico una vasta gamma di successi italiani ed internazionali, con numerose interpretazioni in lingua inglese, francese ed anche russa, riscuotendo tutti un caloroso successo. L’intera serata è stata trasmessa in diretta streaming da Radio Intemelia, così come le interviste di tutti i cantanti, raccogliendo lusinghieri livello di ascolto.

La suggestiva location della storica piazza sanremese, la vivacità dei presentatori Agostino Orsino ed Alex Penna e l’allestimento acustico di grande qualità, hanno offerto un ottimo intrattenimento che si rinnoverà nelle serate di tutti i prossimi venerdì di luglio ed agosto.

Appuntamento a venerdì prossimo per la seconda serata che si prospetta vivace e divertente. Ospite Roberta Monterosso, 25 anni interprete e cantautrice, di Albenga. Grazie alla passione e all’amore per la musica, Vincitrice del Festival degli Interpreti e del Premio della Critica a Colle Val d’Elsa a Luglio 2018, pubblica i suoi brani “Senza Mai Un Perché” “Baci che avrei voluto darti”, “E’ lo stesso” e “Andava tutto così bene” uscito recentemente.

Semifinalista per il Premio Lunezia 2021 e vincitrice del premio “Miglior testo” a Sanremo new talent. Cantante solista di numerosi gruppi sul territorio ligure, si esibisce in contesti più o meno prestigiosi. Ad oggi vive a Milano, laureatasi recentemente in Canto Pop al Conservatorio Ghedini di Cuneo, oltre a portare avanti il suo percorso e la sua carriera di cantautrice è Insegnante di Musica e di Canto, cantante solista di un trio pop e bossa nova. Continua il suo percorso di studi personale con il prestigioso cantante Ainè per quanto riguarda la parte stilistica e di ricerca vocale e con il Vocal Coach Giancarlo Genise, Vocal Coach ufficiale dell’Eurovision Song Contest 2022.