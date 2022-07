Riva Ligure: sabato prossimo alla chiesa di San Maurizio il concerto “Laudate pueri Dominum - RV600”

Sabato prossimo alle 21.15, alla chiesa di San Maurizio Martire di Riva Ligure, l’Accademia del Ricercare nell’ambito del cartellone di appuntamenti del 2022 della stagione concertistica “Antiqua”, grazie alla collaborazione con il Comune, proporrà “Laudate pueri Dominum - RV600”.

Il testo del Laudate pueri (Salmo 113 del Salterio), scrive il critico musicale Giovanni Tasso nella nota di sala, fu intonato da Vivaldi ben tre volte, con l’ultima versione (RV 602) che i è pervenuta tramite il Fondo Foà-Giordano conservato nella Biblioteca Universitaria di Torino in ben tre varianti diverse.

Ingresso 5 euro. I concerti saranno successivamente visibili in streaming sulla pagina You Tube dell’Accademia del Ricercare. Per informazioni telefonare al numero 366/1791447 (dalle 11 alle 14 oppure dalle 16 alle 18) o scrivere all’indirizzo segreteria@accademiadelricercare.com