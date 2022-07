E-bike festival e Transalp experience Limone-Sanremo: le biciclette protagoniste del weekend tra Piemonte e Liguria

Per tutto il weekend nel centro storico, all’interno dell’Expo Village, saranno allestiti gli stand dei più famosi brand di e-bike, accessori e abbigliamento, per presentare le novità della stagione. Inoltre, sarà possibile avvicinarsi al mondo della bici elettrica con test di prova gratuiti guidati da esperti istruttori su circuiti dedicati. Tra le proposte dell'E-Bike Festival c’è spazio anche per i più piccoli, con un mini laboratorio di meccanica per conoscere il lato tecnico delle biciclette.

Ad inaugurare ufficialmente la manifestazione venerdì 8 luglio sarà una cena di benvenuto sotto le stelle a cura di Allunione e My Limone. A partire dalle 20.30 in alcuni bar del paese si potranno gustare piatti dell’enogastronomia locale realizzati in collaborazione con la gastronomia La Gruppia.

L'evento clou dell'E-Bike Festival sarà la Transalp Experience Limone Sanremo, manifestazione cicloturistica promossa dalla rete di imprese Limone On in collaborazione con La Via del Sale A.S. Dilettantistica, in programma per sabato 9 luglio 2022.

Un’avventura in sella alla bicicletta con partenza dalle montagne e arrivo in riva al mare, lungo il percorso della scenografica Alta Via del Sale. I ciclisti, divisi per gruppi omogenei e accompagnati da istruttori specializzati, affronteranno un itinerario di 95 km per raggiungere il mare in mountain bike o e-bike.