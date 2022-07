CNA Imperia: nasce a Vessalico il primo sportello dell’associazione in Valle Arroscia

Sarà il punto di riferimento per i cittadini di Vessalico e tutta la Valle Arroscia e di supporto alle numerose aziende artigiane presenti in zona, un sostegno a tutto tondo che coprirà i numerosi servizi erogati da CNA Imperia.

"È per CNA Imperia il primo punto operativo dell’entroterra. Fino ad oggi - commenta Luciano Vazzano, Segretario territoriale CNA Imperia - siamo stati attivi soprattutto sulla costa, da Ventimiglia a Diano Marina: questa è una nuova sfida, che nasce dalla proficua collaborazione nata con il piccolo, ma attivissimo Comune di Vessalico e la sua dinamica Sindaca, Paola Giliberti, che ci ha chiamati a supporto dei suoi concittadini. A partire dal mese di luglio, il primo e il terzo lunedì del mese, dalle 8.30 alle 12.30, presso la sede comunale di Piazza IV Novembre, 4 a Vessalico un punto CNA sarà aperto al pubblico con la presenza di un funzionario del Patronato e su appuntamento anche con tutti gli altri operatori CNA".

"La nostra parola d’ordine? Potenziare la presenza sul territorio, così da portare direttamente supporto e servizi vicino ai cittadini ed alle imprese per assistenza in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, formazione, ambiente, igiene alimentare, credito e finanziamenti, assistenza sindacale, puntando in particolare sui tanti servizi offerti dallo sportello Caf e Patronato, cui si potrà chiedere assistenza per check-up previdenziali, pensioni, invalidità, disoccupazione, assegni familiari, nonché per tutti i servizi di informazione e assistenza agli immigrati, quali rinnovo permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari e molto altro ancora".

E incalza il Sindaco Paola Giliberti: "La collaborazione con CNA Imperia nasce dall’impegno profuso dall’Associazione a supporto delle attività del nostro Comitato per la tutela dell’aglio di Vessalico che, nato nel 2018, riunisce tutti i produttori del territorio e che ha intrapreso il percorso per ottenere l’Indicazione Geografica Protetta (IGP). Un impegno che prosegue da alcuni anni e che ha visto la CNA anche come partecipante attivo nell’organizzazione della Fiera del 2 e 3 luglio appena conclusa, un appuntamento importantissimo, che ha riscosso un successo da record, di sicuro l’appuntamento più importante per l’aglio di Vessalico e di cui siamo orgogliosissimi. Da queste numerose iniziative portate avanti con l’Associazione sono nate le basi per fornire un ulteriore servizio ai cittadini e creare un luogo dove sostenere le persone e le famiglie nei loro bisogni o nelle loro difficoltà, un luogo dove trovare le giuste risposte a problemi contingenti, un luogo dove creare legami e dove sviluppare reti".

E conclude infine Vazzano: "L’apertura di questo nuovo recapito mostra come la CNA Imperia sia sempre più radicata sul territorio e accanto ai cittadini. L’obiettivo è quello di essere al fianco delle persone e delle imprese e di rendere sempre più presidiate le zone dell’entroterra, di essere un punto di riferimento capillare per i paesi ed i piccoli borghi, una realtà sempre vicina ai bisogni della gente".