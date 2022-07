Vessalico: i complimenti di una lettrice al Sindaco per la qualità del paese e per la 'Festa dell'Aglio'

Una nostra lettrice, Tiziana Ansolma di San Lorenzo al Mare, ci ha scritto per fare i complimenti al Sindaco di Vessalico, Paola Giliberti per la festa dedicata all’aglio:

“Io non avevo mai partecipato, ma quest’anno attirata dalle diverse iniziative in programma, ho scoperto un bellissimo paese ed un prato molto rilassante. In particolare ho apprezzato il convegno di domenica mattina che è stato molto interessante e condotto in modo molto divertente ed efficace dal giornalista Claudio Porchia. Tutti gli interventi sono stati veloci, precisi e chiari. Complimenti a tutti i relatori e agli organizzatori. È stata una bella giornata utile per conoscere meglio le bellezze e le eccellenze del nostro territorio”.