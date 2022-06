Ventimiglia: accordo tra Comune e società di gestione, affidata la spiaggia libera attrezza 'Libeccio'

Il Commissario insediatosi in Comune a Ventimiglia, Samuele De Lucia, con i poteri della Giunta ha approvato l’accordo transattivo tra il Comune e la Pentamar Sas, per la sub-concessione demaniale per la gestione della spiaggia libera attrezzata ‘Libeccio’, di passeggiata Trento Trieste.

Grazie all’intesa raggiunta sarà garantita, fino al 30 settembre, la permanenza della struttura, assicurando il servizio di salvataggio in mare. Le situazioni di disagio durante la stagione estiva, periodo di massima fruizione delle spiagge, verranno così evitate alla cittadinanza ed ai turisti.