Vallecrosia: respinto l'ordine del giorno sulla sbarra di accesso al mare, l'opposizione punta il dito contro la maggioranza

“ L'amministrazione un'altra volta ha dimostrato la sua chiusura verso i consiglieri di minoranza, non volendo portare in discussione un'ordine del giorno che tratta la gestione di accesso alla nuova zona ZTL prevista sul lungomare Marconi - spiegano i consiglieri di minoranza Perri, Quesada, Scarinci e Simonetta - essendo l'ordine del giorno sollevato dalle preoccupazioni di diversi cittadini, attualmente in seria difficoltà e considerato che questo sistema diventerà operativo a fine mese abbiamo pensato di presentare un ordine del giorno con carattere di urgenza, ma per questa amministrazione a contrario nostro le urgenze non sono i problemi che devono affrontare ogni giorno i cittadini ma ben altro ”.

“Sentirci rispondere dal sindaco che l'ordine del giorno non aveva carattere di urgenza in quanto non si trattava di inquinamento ambientale o problema idrico è stato deludente e ha sottolineato come questa amministrazione cerchi in tutti i modi di svilire il ruolo dei consiglieri di opposizione e non dia il giusto peso alle richiesta della cittadinanza - aggiungono - in democrazia è sacrosanto non solo il diritto di parola ma sopratutto la possibilità di esprimere il proprio pensiero e ancora una volta questo principio è stato leso probabilmente perché quando i pensieri non sono condivisi e mettono in difficoltà diventa più semplice non farli esprimere. Su tale problematica però faremo i giusti approfondimenti perché i cittadini, i turisti e le attività commerciali coinvolte hanno necessità di avere risposte. Risposte coerenti e chiare che fino a oggi non ci sono state”.