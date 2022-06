A Sanremo Iliad continua l'installazione delle antenne 5G: dopo via Bonmoschetto e Bussana la protesta da San Bartolomeo

Dopo via Bonmoschetto e Bussana, nuove proteste per le antenne 5G a Sanremo. Questa volta la levata di scudi popolare arriva da zona San Bartolomeo dove, da una settimana sono iniziati i lavori per un traliccio che dovrebbe ospitare un impianto della multinazionale Iliad.

Secondo i residenti, che ci hanno inviato una sorta di ‘rendering’ dell’installazione, l'antenna verrà installata a 20 metri da una palazzina e molto vicino ad altre abitazioni. I residenti della zona si stanno riunendo in comitato e stanno preparante un ricorso al TAR per bloccare la costruzione dell'antenna, sia per il forte impatto paesaggistico che per le probabili conseguenze negative per la salute.

Il Comitato sta per interpellare anche l'Amministrazione comunale, per sollecitare la creazione di un piano antenne, votato quattro anni fa dal Consiglio comunale. Giovedì e martedì scorsi, un gruppo di abitanti della zona si è già riunito per cercare strategie atte a bloccare la costruzione dell’antenna ed è in contatto con i residenti di via Bonmoschetto e Bussana per fare fronte comune.

“Abbiamo capito che il numero dei partecipanti è importante per poter avere possibilità di vincere – dicono alcuni residenti – e impedire così la costruzione dell’impianto”. Si stanno quindi muovendo per chiedere la partecipazione della maggior parte di residenti. Per domani sera è previsto un incontro in strada, per formare il comitato degli abitanti della zona.