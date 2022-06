Ventimiglia: mancata erogazione fondi alluvionali, oggi in Consiglio regionale doppia Interpellanza

Doppia interpellanza, quest’oggi in Consiglio regionale a Genova, per la mancata erogazione di fondi alluvionali al Comune di Ventimiglia.

Sono state presentate dai due Consiglieri frontalieri, Enrico Ioculano (Pd-Articolo Uno) e da Mabel Riolfo (Lega). Ioculano ha chiesto alla giunta perché non siano state assegnate risorse al Comune di Ventimiglia relative ai danni alluvionali del 2019 e del 2020. Il consigliere ha rilevato che la cittadina è stata tra le più colpite dall’alluvione del 3 ottobre 2020 così come altri Comuni della Val Roya, e che l’assessore regionale competente ha dichiarato che non sono stati erogati finanziamenti a Ventimiglia per assenza di richieste.

Mbale Riolfo ha chiesto alla giunta le motivazioni della mancata assegnazione al Comune di Ventimiglia delle risorse relative ai danni alluvionali del 2019 e 2020. Il consigliere ha ricordato che il Sindaco ha dichiarato che il 20 gennaio scorso è stato trasmesso, secondo i termini previsti, l’aggiornamento dei fabbisogni con indicazione delle priorità di intervento richieste.

L’assessore al ciclo delle acque, Giacomo Giampedrone, ha spiegato che, per gli eventi del 2019 il criterio di riparto ha individuato la copertura del 100 per cento delle priorità uno, ma quella comunicata dal Comune di Ventimiglia non rispettava i criteri di riparto. Tuttavia farà parte della distribuzione non appena verranno ammesse le nuove risorse da parte dello Stato. “Per quanto riguarda il 2020 - ha detto Giampedrone - il divario fra i danni segnalati e le risorse disponibili è stato molto ingente, con una copertura molto inferiore a quella del 2019”. L’assessore ha ricordato che e a Ventimiglia la copertura degli interventi di somma urgenza è comunque stata del 100%.