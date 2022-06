Sanremo: sul set del film sul rally mondiale è arrivato anche Riccardo Scamarcio, le immagini del set

Come anticipato questa mattina dal nostro giornale, sono iniziate le riprese del nuovo film di Stefano Mondini ‘2Win’ (che sabato si sposteranno tra Sanremo e Perinaldo) e che la società di produzione ‘Lebowski’, incentrerà sul mondo dell'automobilismo e il duello Lancia-Audi, durante il campionato del mondo di Rally del 1983.

Stamattina è iniziato l’allestimento sul lungomare Calvino, dove è stato costruito il palco di partenza e arrivo e, nel pomeriggio, è arrivato anche il protagonista, Riccardo Scamarcio. L’ambientazione del set di oggi era incentrata sul Rally di Montecarlo mentre, per domani, la scritta sarà sostituita con il leggendario ‘Rally di Sanremo’.

La produzione ha portato le splendide Lancia 037 e le Audi Quattro che, per tanti anni si sono date battaglia sulle strade dei rally mondiali, a Sanremo e nel mondo. Con loro anche altri splendidi esemplari del rally che fu leggenda, come le Renault R5 ma anche Porsche e Golf.

Oggi pomeriggio sono iniziate le riprese con il protagonista, Riccardo Scamarcio, che nel film vestirà i panni di Cesare Fiorio, allora team manager della casa automobilistica italiana, impegnato contro il rivale della casa tedesca, Roland Gumpert, interpretato da Daniel Brühl. oltre a loro ci sarà anche Volker Bruch nei panni di Walter Röhrl, pilota del team Lancia. Quest'ultimo si rivelerà l'asso della manica di un improbabile team messo su da Fiorio che dovrà tuttavia contrastare l'intenzione di Röhrl di correre solo nelle gare che gli piacciono.

La strada ospiterà una delle scene d'azione principali dell'intera pellicola. Si parla di un duello tra le auto e l'uscita di strada di uno dei mezzi. Stefano Mordini oltre ad essere il regista è anche uno degli autori della sceneggiatura che porta la firma di Filippo Bologna (Perfetti sconosciuti, Gli infedeli) e Riccardo Scamarcio che è il produttore della pellicola insieme a Jeremy Thomas. Sabato prossimo, tra l’altro, alcune riprese si svolgeranno nell’entroterra, tra San Romolo e Perinaldo.

Sanremo si dimostra ancora una volta set amato dalle produzioni cinematografiche, anche se almeno per ora sembra che purtroppo nel film la città dei fiori porterà il nome di Montecarlo. A meno che la produzione non stia pensando a sfruttare la location per un doppio rally. Al momento, però, sul palco campeggiano la scritta del Principato e le relative bandiere.