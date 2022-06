Ventimiglia: terminata la sei giorni di 'Fumettando', Bertolucci "Prima esperienza da migliorare il prossimo anno"

Cala il sipario sulla edizione di debutto dell’evento sui fumetti con una sezione speciale dedicata ai supereroine. Sono stati 6 giorni intensi con tante mostre, laboratori e dimostrazioni che il mestiere di fumettista è un’arte e che dei fumetti non ne possiamo fare a meno.

La città che ha dato i suoi natali a Fernando Fusco e Carlo Raffaele Marcello si è unita in un passaggio virtuale del testimone alle giovani leve come Fabio Bono, Alessandro Scibilia, Luca Erbetta e altri che hanno davvero colorato la città. “Siamo soddisfatti di questo debutto di Fumettando – ha dichiarato L’assessore Simone Bertolucci, vicesindaco e con la delega al turismo e manifestazioni – è una novità che ha piantato un sano seme che farà crescere una pianta robusta”.

L’assessore Simone Bertolucci ha poi ricordato che questa edizione è stata “Una edizione organizzata in fretta a causa del Covid”, ha sottolineato questo aspetto ricordando la pandemia e lo stato d’emergenza dichiarato dallo Stato Italiano fino alla fine di marzo.

“Ho visto tanti bambini divertirsi ed avvicinarsi all’arte del fumetto - termina Bertolucci - ed anche se non sono stato sempre presente fisicamente, (perché diventato padre proprio in questo periodo) ho visto molte mostre e talk. Un grazie speciale alle molte associazioni cittadine che hanno collaborato attivamente. Partiamo da questa prima esperienza per migliorare il prossimo anno.”