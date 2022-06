Bordighera: il 25 e 26 giugno recital poetico con l'attore Vincenzo Bocciarelli

Sabato 25 giugno alle 21 e domenica 26 alle 18, al centro culturale polivalente ex chiesa anglicana di via Regina Vittoria a Bordighera, si terrà il recital poetico "Volando in Liguria sulle ali dell'arte". Sarà l'unica tappa Ligure del nuovo tour estivo 2022 dell'attore Vincenzo Bocciarelli, volto noto al pubblico delle fiction televisive del teatro e del cinema.

La direzione artistica e l'organizzazione saranno a cura della compagnia teatro Helios diretta da Virginia Consoli autrice teatrale e organizzatrice di eventi culturali. "Ingresso a €10 in prevendita €12 intero in vendita il giorno stesso dello spettacolo'. Per informazioni Telefonare a 338 89 60 365. Sul palcoscenico assieme all'artista si esibiranno sabato sera i giovani componenti dell'ensemble Sanremo città in musica di Cristina Orvieto e Fabrizio Ragazzi e domenica i giovani ballerini della scuola di danza 'Il cigno nero' di Vallecrosia diretta da Alexandra Maccario con la collaborazione di Valentina Mazzone" - sottolineano gli organizzatori.



"Alla voce di Bocciarelli saranno affidate le più belle poesie della letteratura classica e del novecento. Non mancheranno omaggi agli autori liguri e momenti di intrattenimento con improvvisazione insieme al pubblico. Si ringraziano il comune di Bordighera e i numerosi sponsor che hanno sostenuto il progetto in particolare l'hotel Villa Miky il ristorante San Marco Beach la libreria Mondadori di Bordighera il bar Giglio di Bordighera Bar bistrot biancolatte di Vallecrosia ristorante Casablanca di Vallecrosia Barale biciclette Bordighera Gianni di donna parrucchiere Bordighera" - concludono gli organizzatori.