Aggiornamento di Wordpress alla 6.0: ecco quali sono le novità

La versione 6.0 di Wordpress è stata da poco lanciata online ed è chiaro che tanti utenti stanno cercando di individuare tutte le novità, in maniera tale da capire se vale la pena puntarci subito o aspettare altri aggiornamenti.

Uno dei primi aspetti che è necessario mettere in evidenza è che se con Wordpress 5.9 gli utenti hanno potuto raggiungere la parte più centrale della seconda fase di Gutenberg, la versione 6.0 si è posta come obiettivo principale quello di rafforzare e dare maggiore stabilità agli strumenti di personalizzazione che sono già stati messi a disposizione.

In realtà, però, è abbastanza limitante parlare della nuova versione riducendo tutto a questo aspetto. Infatti, come è stato messo in evidenza da vari addetti ai lavori, l’inserimento dell’editor del sito ha comportato una sorta di vera e propria rivoluzione, anche se in realtà è solo un passo verso un cambiamento ancora più globale. È interessante capire tutte queste novità anche per chi sta cercando un web hosting Wordpress, come tophost.it, adatto al proprio progetto web.

I passi in avanti nel CMS

La nuova versione di Wordpress porta in dote degli update piuttosto importanti in differenti zone del CMS. I miglioramenti sono stati fatti sia dal punto di vista dell’usabilità che in riferimento alle prestazioni. Tra le altre, troviamo senz’altro la realizzazione di template che è stata notevolmente ottimizzata, mentre non bisogna dimenticare anche l’introduzione di una nuovissima e innovativa interfaccia per navigare.

Tra gli altri aspetti su cui si focalizzano le novità troviamo un gran numero di strumenti di design del tutto all’avanguardia, ma anche un’inedita modalità di navigazione in riferimento all’editor del sito. Non dobbiamo dimenticare anche la presenza di un limite di navigazione che è stato ottimizzato e di stili globali alternativi.

Come si può facilmente intuire, si tratta solamente di alcuni dettagli di un aggiornamento ben più ampio e variegato. Infatti, la nuova versione di Wordpress ha introdotto un bacino praticamente sconfinato di modifiche, correzioni di bug e di nuove funzionalità. È sufficiente pensare come siano stati attuati qualcosa come oltre 400 aggiornamenti e 500 correzioni di bug in riferimento all’editor. Da notare la risoluzione di oltre 189 ticket.

Una Webfonts API del tutto innovativa e inedita

La nuova Webfonts API mette a disposizione degli utenti un sistema che è stato standardizzato e che consente di effettuare l’upload di webfont in Wordpress, fornendo prestazioni elevate e un’attenzione particolare alla privacy degli utenti. Attualmente, con la versione 6.0 di Wordpress gli utenti hanno l’opportunità di effettuare la registrazione di un nuovo webfont solo a partire dal theme.json, molto semplice da sfruttare.

Interessanti anche i cambiamenti in riferimento agli stili globali: si tratta di una di quelle funzionalità maggiormente attese da parte degli addetti ai lavori. Infatti, chi realizza temi adesso ha la possibilità di mettere a disposizione un maggior numeri di set di stili globali con i rispettivi temi. Così facendo, gli utenti hanno la possibilità di sfruttare prima una variazione di stile e poi l’altra semplicemente con un click. Insomma, è la stessa cosa che avere sempre dei child theme pronti per l’occasione, e ciascuno è dotato di un set preimpostato di stili. Per l’inserimento di una variazione di stile all’interno di un tema a blocchi, sarà sufficiente provvedere all’aggiunta di un file JSON differente in una cartella styles che si trova nella root del proprio tema.

Interessante anche la scelta di mettere a disposizione un innovativo strumento online, che permette praticamente a qualsiasi utente di diventare un vero e proprio sviluppatore di pattern. Si tratta del Pattern Creator, che offre la possibilità di creare, apportare delle modifiche e poi provvedere all’invio dei propri block pattern di maggiore qualità alla Pattern Directory.