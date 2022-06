Titolare di un bar condannato a un anno e 4 mesi di reclusione per circonvenzione di incapace

E’ stato condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione (pena sospesa) con un risarcimento da liquidarsi in sede civile per 225mila euro di provvisionale. Si tratta di Fabiano Sorgentone, del bar Astra di Sanremo, accusato di circonvenzione di incapace per una vicenda legata alla compravendita del bar stesso.

Secondo l’accusa la cifra per la quale era indagato dalla Procura ammontava a oltre un milione di euro. Sempre secondo l'accusa (le indagini sono svolte dal Sostituto Procuratore Francesca Sussarellu), Sorgentone si sarebbe approfittato di un'anziana donna di 88 anni facendosi prestare il denaro servito all'acquisto del bar.

A febbraio del 2018 la Polizia aveva anche posto sotto sequestro il bar che, tuttavia, era rimasto comunque aperto per effetto di un provvedimenti del GIP che lo ha affidato a un curatore, il commercialista Achille Fontana. Gli avvocati difensori dell'uomo avevano chiesto l'assoluzione mentre in aula la pubblica accusa era rappresentata dalla pm Francesca Buganè Pedretti.

Oltre al bar, ai tempi vennero sequestrati dalla Procura anche i conti correnti di Sorgentone.