Anche nel 2022 Sanremo apre parchi e aree verdi per fare sport all’aria aperta in estate

Un anno dopo Sanremo torna ad aprire parchi e aree verdi a chi vuole praticare sport all’aria aperta e sotto il sole della Riviera. Per il secondo anno consecutivo l’amministrazione comunale ha dato l’ok alla delibera chiamata ‘Sanremo in Sport’ con la quale si dà la possibilità alle società sportive della zona di organizzare appuntamenti all’aria aperta in città.

L’iniziativa vuole anche essere un’occasione di promozione per i gruppi sportivi che tanto hanno patito nel periodo di emergenza covid e che ora vogliono tonare a promuovere le loro attività. Le zone utilizzabili sono: parco delle Carmelitane, giardini Nobel, villa Ormond, parco Villa del Sole, giardini Regina Elena, parco Madonna della Guardia, San Romolo, parco Foce e pista di atletica.

Le società sportive interessate avranno tempo fino alle 13 del 17 giugno per proporre le loro iniziative e indicare quali aree vorrebbero utilizzare. ‘Sanremo in Sport 2022’ è aperto alle società che operano sul territorio comunale di Sanremo.