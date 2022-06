Diano Marina, Bellacicco punta il dito sulla gestione delle spiagge comunali: "Ancora impossibile prenotare un ombrellone!"

“Pensavamo che questo ‘lungo weekend del 2 giugno’, per Cittadini e Turisti, sarebbe stato un calvario caratterizzato dalla penosa situazione della spazzatura e, tanto per cambiare, dal rifornimento idrico insufficiente. Invece, bisogna ammettere che l'Amministrazione Comunale riesce sempre a sorprenderci, ovviamente in senso negativo, evidenziando un'inimitabile propensione al ‘non c'è limite al peggio’. Oltre alla battaglia dei cassonetti ed alla sfida all'ultima goccia d'acqua, Dianesi e Turisti si sono dovuti confrontare anche con la caccia alla prenotazione dell'ombrellone in spiaggia”. A puntare il dito sulla gestione delle spiagge cittadine è il capogruppo della Lista civica di opposizione 'Diano Marina' Marcello Bellacicco che spiega: “Infatti, nonostante siamo ormai a giugno, primo mese dell'estate, a Diano Marina non è ancora possibile prenotare i posti in una delle spiagge gestite dalla Società Comunale ‘Gestioni Municipali–GM’. Il sito è ancora in fase di lavorazione ed assomiglia più ad uno stagno che ad una spiaggia.

“Difficile da credere – continua Bellacicco -, ma è la triste realtà della nostra Cittadina che vive di turismo ed i fatti, che di seguito vi riportiamo fedelmente e sui quali basiamo come sempre le nostre affermazioni, ne sono la testimonianza inconfutabile. Moltissimi Dianesi e Turisti, pensando che anche Diano Marina sia nel 2022, stanno cercando di prenotare mediante mail, ma ricevono dalla GM l'insignificante risposta di consultare il sito della GM. Neanche a pensare di ricevere una risposta alle chiamate telefoniche. Altri, invece, più realisti ma, soprattutto, più consci della situazione da Medioevo in cui versa la nostra Amministrazione e forti delle esperienze degli anni passati, si sono recati direttamente presso la Cassa della spiaggia, dove hanno trovato un rabberciato, ma eloquente cartello che comunica che le prenotazioni sono ancora chiuse. Chiuse! A giugno a Diano Marina non è ancora possibile prenotare i posti nelle spiagge comunali!

Se vi chiedete come sia possibile tutto questo dilettantismo, ve lo spieghiamo subito. Qualche settimana fa, nella nostra pia illusione di avere a che fare con un'organizzazione seria e moderna, abbiamo fatto un Accesso Atti, chiedendo alla Gestioni Municipali le seguenti informazioni:

- criteri e modalità previste per la prenotazione e l'assegnazione dei posti;

- numero dei posti riservati agli alberghi di Diano Marina;

- tariffario adottato ed eventuali agevolazioni previste;

- aree per l'accesso ai cani.

La risposta ricevuta, a firma dell'Amministratore Unico della GM, Domenico Surace, è stata tanto laconica quanto sconsolante, ma sicuramente premonitrice di quanto stiamo vedendo: ‘In riferimento alla Sua richiesta ns. prot. 557 del 19/04/22(prot.0007934 del 19/04/22 Comune di Diano Marina), si comunica che gli atti da Lei richiesti non sono in ns. possesso, in quanto le procedure per le prenotazioni dei ns. stabilimenti balneari seguono una prassi consolidata da ormai dieci anni’.

Pur lasciando ad ogni Cittadino la libertà di valutare una risposta del genere, ci permettiamo di farne una nostra. Innanzi tutto riteniamo assolutamente inaccettabile che un Amministratore Unico di un Ente che gestisce, per conto del Comune, un bene pubblico e che viene retribuito con denaro pubblico si permetta di non prevedere, in tempo utile per l'inizio della stagione estiva, alcuna programmazione, alcuna direttiva e alcuna comunicazione scritta, che regoli il modo di gestire un patrimonio come le spiagge comunali.

Poi, tutto questo, che ha dell'incredibile, ci suggerisce alcune domande. Centinaia di migliaia di Euro vengono gestiti con una dilettantistica ‘prassi consolidata’? Questa prassi consolidata, che ha natura solo verbale, come nelle tribù, viene tramandata di generazione in generazione? Chi la decide questa prassi consolidata? E se la decide l'Amministratore Unico, lo fa in autonomia o sulla base di linee guida del Comune di Diano Marina da cui dipende? A questo punto, il Cittadino, che è il ‘finanziatore unico’ di tutto questo, deve sapere che Domenico Surace ha come unico referente comunale il Sindaco, il quale dovrebbe dare alla GM direttive per operare in tutti i settori di sua responsabilità, per poi controllare che vengano applicate.

Allora chiediamo a Za Garibaldi, nel caso della gestione delle spiagge, che costituiscono un patrimonio per la nostra Comunità, le impartisce a Surace le necessarie linee guida, definite sulla base della policy turistica che il Comune di Diano Marina vuole attuare? Ed inoltre, come fa ad esercitare il suo controllo su una gestione per 'prassi consolidata', senza alcun riferimento formale e documentale?

Secondo noi, che siamo persone normali, abituate ad operare con regole e non con 'prassi consolidate', le linee guida del Sindaco non esistono e non viene esercitato un adeguato controllo. Sperando di sbagliarci, attendiamo risposte, avvertendo che non basterà sentirci dire che la GM è in attivo, perchè amministrare è una cosa seria e deve essere fatto sulla base di norme precise e chiare, alle quali si è tenuti a rispondere. Nel frattempo, assistiamo all'ennesimo avvilimento della nostra Cittadina, che, paradossalmente, pur se afflitta dalla penuria d'acqua, sta affogando in un mare di pressapochismo, superficialità ed incompetenza".

"Ed in questo avvilente contesto - conclude il capogruppo della lista civica 'Diano Marina' -, il nostro ultimo pensiero va agli Albergatori di Diano Marina che, per quanto ne sappiamo, nonostante siano fra i maggiori contributori della nostra economia, non sembrano così agevolati nel loro lavoro, visto che anche loro sono alla caccia dei posti-ombrellone per i loro clienti, perchè vale la logica ‘no umbrella no reservation!’. Ma forse questo è un concetto difficile da comprendere per il ‘Duo della GM’!”.