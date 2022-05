Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 27 a domenica 29 maggio, in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 27 MAGGIO



SANREMO



10.30-18.00. Mostra dal titolo ‘Dal Velocipede alla bicicletta da corsa. L’evoluzione della bicicletta dal 1864 ad oggi’ con in esposizione numerose bici d’epoca (ingresso 4 euro). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto, fino al 5 giugno (dal martedì alla domenica, h 10.30/13-15.30/18)



17.00. Presentazione del volume 'Antologia Teatrale. Atto Secondo' di Antonia Lezza, Federica Caiazzo, Emanuela Ferrauto (Liguori Editore, 2021). Partecipano Marco Innocenti, Antonia Lezza, Stefania Stefanelli, Franco Vazzoler. Evento a cura del Club per l'UNESCO di Sanremo. Museo Civico in Piazza Nota 2, ingresso libero

18.00. Per i ‘Martedì Letterari’ (eccezionalmente di venerdì), Lirio Abbate, direttore de l’Espresso presenta il libro ‘Stragisti. Uomini e donne delle bombe di mafia’ (Rizzoli). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento dei posti liberi, necessaria mascherina FFp2



18.30-21.30. Per i ‘Venerdì live’, musica in acustico con la chitarra diMauro Vero. Stra-ordinario, corso Garibaldi 191

20.30. Lezione di Ballo Liscio, Latino e di Gruppo gratuita per tutto il mese di maggio a cura dell'ASD Love Dance aperta a tutti, donne, uomini, single o coppie di tutte le età. Circolo La Villetta, info 392 0500572



20.45. Evento live con protagonista la band Black’s Moove Project (formazione composta da 8 elementi). Musica cover, successi internazionali della disco music ’70 ’80, brani famosi della musica Soul e Funk. ‘Ristoro La Vesca’ sulla ciclabile

IMPERIA

16.00. Mostra ‘Arte culinaria al Grappolo’ con i quadri e le sculture dell’artista imperiese Serenella Sossi. Grappolo Enoteca e Cucina, Calata Cuneo 61, info 340 9419330, fino al 12 giugno (negli orari di apertura del locale, chiuso il lunedì e martedì)



16.30. Mostra ‘Io qui sottoscritto. Testamenti di grandi italiani’ curata dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalla Fondazione Italiana del Notariato grazie alla collaborazione con il Consiglio Notarile di Imperia e Sanremo e del Rotary Club Imperia. Evento nell’ambito del Festival della Cultura Mediterranea. Oratorio di Santa Caterina, Via S. Maurizio 42, ingresso libero, fino all’11 giugno (più info)

17.30. Presentazione libro di Enzo Ferrari ‘‘Agnesi. Un’antica famiglia ligure’ con prefazione del prof. Alessandro Carassale (Fusta editore). Biblioteca ‘L. Lagorio’, Piazza De Amicis, ingresso libero

18.00. Presentazione del libro di Nerina Battistin ‘Teresa Littardi Sauli. Una grande donna’: è il racconto della vita di un personaggio importante del risorgimento italiano e della cultura dell'800, figlia del conte Tommaso Littardi, illustre portorino di grande prestigio. Teatro dell'Attrito, ingresso libero



21.00. 'Mozart, l'italiano': concerto dell'orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova diretta dal M° Giulio Prandi con musiche di Zingarelli, Mozart, Jommell. Evento nell’ambito della stagione culturale E20 della Basilica di S. Maurizio curata dal M° Giorgio Revelli. Concattedrale di San Maurizio, ingresso gratuito, necessaria mascherina FFP2

VENTIMIGLIA

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del grande fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (fino al 30 giugno, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30, venerdì apertura serale h 19.30/23 - Dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

21.00. 'Sarà bellissimo Tour 2022': concerto di Marco Ligabue accompagnato dal chitarrista Jonathan Gasparini, dal batterista Leonardo Cavalca e dal bassista Luca Spaggiari. In programma canzoni di Marco Ligabue e successi dei più grondi cantautori italiani: De André, Battisti, Ligabue, De Gregori, Rino Gaetano, Nomadi. Tetro Comunale, info e prenotazioni 0184 6183225/233

OSPEDALETTI

10.00-21.00. ‘Il Piccolo Festival’’: 2ª edizione del Festival del Libro per bambini e ragazzi. La Piccola, via Cavalieri di Malta, fino al 29 maggio (la locandina con il programma questo link)

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato)



TAGGIA ARMA



10.30. Cerimonia di Intitolazione dei Giardini Sandro Pertini (via Magellano - Arma di Taggia)



DIANO MARINA

10.00-19.00. Mostra ‘Futuro Alternativo’ dell'artista Dagoberto Rodriguez. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco (da martedì a sabato h 10/12-16/19), fino al 28 maggio (più info)



CERVO



11.00. Inaugurazione esposizione dei lavori degli studenti del Liceo Artistico di Imperia dedicati all’artista Francesco Casorati che soggiornò a Cervo. Museo Etnografico al Castello dei Clavesana, fino al 3 giugno



ENTROTERRA



BORGHETTO D’ARROSCIA

16.00-19.30. Mostra fotografica ‘Radici’ di Marino Ferrara e Maurizio Albertini. Sala consiliare del Comune, piazza Umberto I, ingresso gratuito, fino al 29 maggio

DIANO CASTELLO

9.30-18.00. ‘I colori del Mediterraneo’: mostra personale con esposizione di una decina di quadri del pittore calabrese Paolo Federico. Galleria ‘U caruggiu dritu’, fino al 31 maggio

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



FRANCIA

CANNES

8.30. Proiezioni film del 75° Festival di Cannes. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 28 maggio (il programma di tutte le proiezioni QUI, il sito web QUI)



MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)

14.00 & 17.00. 79° Grand Prix di Monaco 2022 (prove h 14/15 e 17/18). Circuito cittadino (per saperne di più cliccare questo link)

15.00-24.00. ‘La Note Bleue Grand Prix Beach Party'. In programma: Norsicaa, Frankie Francis, Franck is Franck, Playin' 4 The City, Oliver Portal, Betino, Anders e Mochi Men. La Note Bleue, Plage du Larvotto, avenue Princesse Grace, info +377 93 50 05 02





SABATO 28 MAGGIO



SANREMO



8.30. ‘Fondali Puliti 2022’: evento organizzato dal Comune assieme ad Associazioni e cittadini con lo scopo di ripulire il fondale dello specchio acqueo all'interno del porto vecchio di Sanremo, antistante la banchina Stefano Rambaldi

9.00-19.00. Mercato di ‘Piccolo Brocante’ in Piazza San Siro

9.00-14.00. Per il Casting del film 2WIN per la regia di Stefano Mordini, che si girerà a Sanremo a metà giugno, ambientato negli anni ’80, si cercano uomini dai 18 ai 70 anni e donne dai 18 ai 70 anni. Cinema Centrale (altre info nella locandina)

10.30-18.00. Mostra dal titolo ‘Dal Velocipede alla bicicletta da corsa. L’evoluzione della bicicletta dal 1864 ad oggi’ con in esposizione numerose bici d’epoca (ingresso 4 euro). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto, fino al 5 giugno (dal martedì alla domenica, h 10.30/13-15.30/18)

11.00. ‘Bartali due volte campione’: incontro a cura di Maurizio Bresci, presidente dell’associazione Amici del Museo del ciclismo Gino Bartali. Sala ‘Magazzino di Ponente’ del Forte Santa Tecla, partecipazione gratuita (in concomitanza l’ingresso alla mostra sarà ridotto a 2 euro anziché 4 euro)



11.15. Cerimonia di intitolazione dei giardini della Foce ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e alle loro scorte



18.00. ‘Tutti ballano Sanremo’, flashmob nell’ambito del ‘Sanremo Dance Festival 2022’: i ragazzi partecipanti ballano sulle note del tormentone ‘Ciao Ciao’ della 'Rappresentante di Lista' sulla scalinata del Casinò Municipale



18.30-20.30. Musica live dei Los Torditos. ‘Ristoro La Vesca’ sulla ciclabile (più info)

IMPERIA



14.00. ‘La Sirena fiorita’: laboratorio gratuito per bambini con Federica Porro + Vernissage mostra collettiva ‘Cuore di fanciulla, coda di pesce’ (h 16) + Esposizione delle ‘Sirene fiorite' e donazione di un'opera alla Onlus ‘Il Cuore di Martina’ (h 16.30) + Davide Berio narra la storia del Castello (h 17.30) + Serenella Sossi racconta la sua ‘Forma Sirena’ (h 18). Galleria del Catello, ingresso libero



16.00. Concerto lirico vocale degli allievi della Classe di Canto del Conservatorio «N. Paganini» di Genova. Musiche di Verdi, Rossini, Puccini, Bizet, Offenbach, Donizetti. Teatro della Società Operaia di Mutuo Soccorso in via Santa Lucia 14, ingresso libero

16.00. Mostra ‘Arte culinaria al Grappolo’ con i quadri e le sculture dell’artista imperiese Serenella Sossi. Grappolo Enoteca e Cucina, Calata Cuneo 61, info 340 9419330, fino al 12 giugno (negli orari di apertura del locale, chiuso il lunedì e martedì)



16.30. Mostra ‘Io qui sottoscritto. Testamenti di grandi italiani’ curata dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalla Fondazione Italiana del Notariato grazie alla collaborazione con il Consiglio Notarile di Imperia e Sanremo e del Rotary Club Imperia. Evento nell’ambito del Festival della Cultura Mediterranea. Oratorio di Santa Caterina, Via S. Maurizio 42, ingresso libero, fino all’11 giugno (più info)

17.30. Presentazione libro ‘111 luoghi della Riviera dei Fiori che devi proprio scoprire’ di Alessandra Chiappori e Stefano Ascheri. Conduce l'incontro Milena Arnaldi. Biblioteca Civica ‘L. Lagorio’, piazza De Amicis (più info)



21.00. ‘Amori, Miti e Metamorfosi’: spettacoli a conclusione dei Laboratori Bambini con i giovanissimi attori che hanno fatto i corsi di teatro con le insegnanti Livia Carli e Federica Siri. Lo Spazio Vuoto, via Bonfante, info 329 7433720,obbligatoria la mascherina FFP2 (più info)



21.15. Per la rassegna ‘Teatri Resistenti’, spettacolo ‘Come sorelle’ messo in scena da Elena Orsini e Teresa Gandolfo della compagnia Fabrica Teatro. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni 329 49 555 13

VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del grande fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (fino al 30 giugno, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30, venerdì apertura serale h 19.30/23 - Dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)



16.00. Per ‘La Stampa al Museo’, incontro con lo scrittore Bruno Morchio e il suo libro ‘Bacci Pagano’ (investigatore genovese protagonista dei romanzi di Morchio. Intervista l'Autore Miriana Rebaudo. Sala ‘Emilio Azaretti’ del Museo Civico al Forte dell'Annunziata, via Verdi 42, partecipazione libera



16.30. Concerto benefico della violoncellista Lara Ferrando con musiche di Bach, Casals e Amoyel + Coffée break + dalle 17.30, concerto della Scuola di Musica della Città di Sanremo con musiche di Ludwig Van Beethoven con orchestrali al pianoforte e al violino. Evento a cura della Scuola di Pace di Ventimiglia. Chiosco di Sant’Agostino, ingresso a offerta libera con ricavato destinato al progetto infanzia



22.30. ‘Lui e l'Altro’: concerto Acustico con Mauro Vero e Fabrizio Barbera (pop, classici Italiani, Musica internazionale) + finale di spettacolo in Jam Session. Moscabianca Jazz Club

BORDIGHERA



8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)

15.00-17.30. Laboratorio di Scrittura ‘L’arte del Racconto’ a cura di Mary Del Barba e Daniela Bruno: secondo di cinque incontri quindicinali (ancora il 4 e 18 giugno) per tutti coloro che vogliono conoscere tecniche e strategie per immaginare, stendere, rifinire, rivedere la narrazione di un racconto. Associazione Grazie don Bosco a Borghetto San Nicolò, in via San Sebastiano, info 320 0221011

OSPEDALETTI

9.30-18.00. ‘Il Piccolo Festival’’: 2ª edizione del Festival del Libro per bambini e ragazzi. La Piccola, via Cavalieri di Malta, fino al 29 maggio (la locandina con il programma questo link)

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato)

DIANO MARINA



10.00-19.00. Ultimo giorno della mostra ‘Futuro Alternativo’ dell'artista Dagoberto Rodriguez (h 10/12-16/19). Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco (più info)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



16.00. Per la prevenzione del mal di schiena, incontro dal titolo ‘Educazione posturale in famiglia’ promosso dalla ACLI di Imperia. Relatore il Dott. Alessandro Sciandini, esperto di rieducazione posturale ed ergonomia del lavoro. Salone parrocchiale della Chiesa della Divina Misericordia in Via Martiri della Libertà 35, partecipazione libera



CERVO



10.00-16.30. Esposizione dei lavori degli studenti delle classi III e IV del corso di arti figurative del Liceo Artistico di Imperia dedicati a Francesco Casorati, artista che soggiornò a Cervo. Museo Etnografico al Castello dei Clavesana, fino al 3 giugno (h 10/13-14.30/16.30)

17.30. Incontro letterario-musicale con la presentazione del libro di Roberto Paravagna ‘The Rokes. Conversazioni su musica, moda, società e costume’, edito da Arcana. Presenta Renato Rossi. Evento a cura dell’associazione culturale Pro Arte. Oratorio Santa Caterina, ingresso libero

ENTROTERRA



BORGHETTO D’ARROSCIA

10.00-19.30. Mostra fotografica ‘Radici’ di Marino Ferrara e Maurizio Albertini (h 10/12.30-16/10.30). Sala consiliare del Comune, piazza Umberto I, ingresso gratuito, fino al 29 maggio

DIANO CASTELLO

9.30-18.00. ‘I colori del Mediterraneo’: mostra personale con esposizione di una decina di quadri del pittore calabrese Paolo Federico. Galleria ‘U caruggiu dritu’, fino al 31 maggio



MOLINI DI TRIORA

10.00. ‘Alla ricerca delle erbe spontanee ed officinali’: semplice escursione alla ricerca delle buone erbe spontanee ed officinali, della durata di circa due ore e trenta, con dislivello di 250 m. dedicata a Libereso Guglielmi, il giardiniere di Italo Calvino. Evento a cura di Casa Balestra. Ritrovo ad Agaggio inferiore in prossimità del bivio, a sinistra salendo, per Aigovo (più info)



15.30. Per l’evento ‘Dedicato a Libereso Guglielmi, Claudio Porchia (giornalista gastronomico) e Tania Guglielmi presentano il libro ‘Diaro di un giardiniere anarchico’ di Libereso Guglielmi, le sue ricette, erbolario e ricordi. In esterno, nelle piazze e vie del paese, la mostra permanente ‘Pagine di canapa’ dell'artista Rosaria Torquati in ricordo di Libereso Guglielmi. Casa balestra (locandina)



MONTALTO



10.00. Festeggiamenti per la ricorrenza dell'apparizione della Madonna dell'Acquasanta con pranzo organizzato dalla Proloco

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



PIGNA



9.00. Nell’ambito dell’iniziativa ‘Occhio alla Natura! Salvaguardiamo la biodiversità’, escursione gratuita con osservazione delle fioriture nelle margherie di Gouta accompagnati dalla guida GAE Davide Fornaro. Ritrovo in località Selle di Gouta, info 340 2440972 (più info)



FRANCIA

20.30. Cerimonia di chiusura del 75° Festival di Cannes. Palais des Festivals et des Congrès (il programma di tutte le proiezioni QUI, il sito web QUI)

CAGNES-SUR-MER



10.00-19.00. Giornata del gioco 2022 sul tema del Circo del 1900 con spettacoli e workshop retrò. Parc des Bugadières, Chemin du Brecq (più info)

MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)

13.00 & 16.00. 79° Grand Prix di Monaco 2022 (prove h 13/14 e 16/17). Circuito cittadino (per saperne di più cliccare questo link)

15.00-24.00. ‘La Note Bleue Grand Prix Beach Party, In programma: Norsicaa, Frankie Francis, Franck is Franck, Playin' 4 The City, Oliver Portal, Betino, Anders e Mochi Men. La Note Bleue, Plage du Larvotto, avenue Princesse Grace, info +377 93 50 05 02

NICE

10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)





DOMENICA 29 MAGGIO



SANREMO



10.00-23.00. ‘Sanremo Dance Festival 2022’ (14ª edizione): concorso nazionale di danza classica, modern, contemporanea e danza fantasia. In giuria: Matteo Addino, Amilcar Gonzalez, Alex Atzewi, Teresita Del Vecchio, Daniele Rommelli, Luca Tozzi. Teatro Ariston (la scaletta a questo link)



10.30-18.00. Mostra dal titolo ‘Dal Velocipede alla bicicletta da corsa. L’evoluzione della bicicletta dal 1864 ad oggi’ con in esposizione numerose bici d’epoca (ingresso 4 euro). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto, fino al 5 giugno (dal martedì alla domenica, h 10.30/13-15.30/18)

11.00. ‘La storia di Bartali e il museo a lui dedicato’: incontro a cura di Maurizio Bresci, presidente dell’associazione Amici del Museo del ciclismo Gino Bartali. Sala ‘Magazzino di Ponente’ del Forte Santa Tecla, partecipazione gratuita (in concomitanza l’ingresso alla mostra sarà ridotto a 2 euro anziché 4 euro)

15.00. Saggio teatrale dal titolo ‘ArcaMuseo – Il Museo della Civiltà Umana’ ad opera degli alunni della scuola secondaria di primo grado di Bussana partecipanti all’attività del PON FSE dal titolo ‘Una scuola per L’estate’– Modulo Tutti in scena 2. Sala Teatro del Casinò, ingresso gratuito



18.30-20.30. Musica live degli Erba Grama. ‘Ristoro La Vesca’ sulla ciclabile (più info)

IMPERIA

8.30. ‘Il Sentiero dei Doganieri’: escursione in Costa Azzurra da Mentone sino al promontorio di Cap Martin accompagnati dalla guida GAE Marina Caramellino. Ritrovo alla stazione di Imperia, info 337 1066940 (più info)



16.00. ‘Passeggiata tra gli Ulivi e le Ginestre - festa dell’affido familiare’ (10a edizione): manifestazione non competitiva rivolta alle famiglie con percorso Giallo e percorso Verde (evento a cura di Casa Famiglia Pollicino). Ritrovo in frazione Sant’Agata, info 327 1681006 (per saperne di più cliccare questo link)



16.00. Mostra ‘Arte culinaria al Grappolo’ con i quadri e le sculture dell’artista imperiese Serenella Sossi. Grappolo Enoteca e Cucina, Calata Cuneo 61, info 340 9419330, fino al 12 giugno (negli orari di apertura del locale, chiuso il lunedì e martedì)

16.30. Mostra ‘Io qui sottoscritto. Testamenti di grandi italiani’ curata dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalla Fondazione Italiana del Notariato grazie alla collaborazione con il Consiglio Notarile di Imperia e Sanremo e del Rotary Club Imperia. Evento nell’ambito del Festival della Cultura Mediterranea. Oratorio di Santa Caterina, Via S. Maurizio 42, ingresso libero, fino all’11 giugno (più info)



17.30. Per la rassegna ‘Teatri Resistenti’, spettacolo ‘Come sorelle’ messo in scena da Elena Orsini e Teresa Gandolfo della compagnia Fabrica Teatro. CSA La Talpa e l'Orologio, info e prenotazioni 329 49 555 13



21.00. ‘Amori, Miti e Metamorfosi’: spettacoli a conclusione dei Laboratori Bambini con i giovanissimi attori che hanno fatto i corsi di teatro con le insegnanti Livia Carli e Federica Siri. Lo Spazio Vuoto, via Bonfante, info 329 7433720,obbligatoria la mascherina FFP2 (più info)

VENTIMIGLIA



8.15. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione Pigna – Prearba – Buggio accompagnati dalla guida GAE Marco Rosso. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Ventimiglia, info e prenotazioni 338 7718703 (più info)



9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del grande fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (fino al 30 giugno, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30, venerdì apertura serale h 19.30/23 - Dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

10.00-17.00. Minibasket in strada con la Spes per i bambini nati nelle annate 2012/13 e 2014/15. Partecipano. Ventimiglia Basket - Ranabo Bordighera - Olimpia Basket Taggia - Bki Imperia - Pallacanestro Alassio - Basket Pegli. Evento benefico a sostegno ed autonomia alle persone disabilità. Via Vittorio Veneto, vicino ai Giardini Pubblici

10.30. ‘Pic-nic sull'erba ai Giardini Hanbury’: Visita guidata + pic-nic con prodotti del territorio (ingresso, visita guidata e cestino 20 euro, 10 euro bambini). Ritrovo all’ingresso dei Giardini Botanici Hanbury, prenotazione obbligatoria allo 0184 229507 (più info)



BORDIGHERA



16.00. Incontro con Ferruccio De Bortoli , editorialista illustre,scrittore, già due volte direttore del Corriere della Sera e del Sole 24 ore. Conduce Emanuela Rotta Gentile, letture a cura dell’attrice e doppiatrice Silvia Villa, intermezzi musicali con la cantante Francesca Pilade e il chitarrista Giovanni Peirone. Giardino di Irene Brin in Frazione Sasso, ingresso gratuito, info 349 5520242



OSPEDALETTI

10.00-18.00. ‘Il Piccolo Festival’’: ultimo giorno della 2ª edizione del Festival del Libro per bambini e ragazzi. La Piccola, via Cavalieri di Malta (la locandina con il programma questo link)

SAN LORENZO AL MARE

21.00. ‘Le Baccanti’ di Euripide per il saggio finale adulti di Officina del Banchéro. Sala teatro Samuel Beckett, ingresso libero, prenotazione obbligatoria al 333 2820196 (più info)



CERVO



10.00-16.30. Esposizione dei lavori degli studenti delle classi III e IV del corso di arti figurative del Liceo Artistico di Imperia dedicati a Francesco Casorati, artista che soggiornò a Cervo. Museo Etnografico al Castello dei Clavesana, fino al 3 giugno (h 10/13-14.30/16.30)

ENTROTERRA



BORGHETTO D’ARROSCIA

10.00-19.30. Mostra fotografica ‘Radici’ di Marino Ferrara e Maurizio Albertini (h 10/12.30-16/10.30). Sala consiliare del Comune, piazza Umberto I, ingresso gratuito

CAMPOROSSO

10.00. Passeggiata in ‘Sella con Aceb’: pedalata di 17 Km con tratti in salita, si arriverà dai campetti di Dolceacqua e si torna indietro dal luogo di partenza (possibilità di partecipare oltre che in bici, correndo e/o camminando). Partenza dal piazzale lungomare Fabrizio D’André (iscrizioni dalle 8.30, adulti 10 euro, dai 6 ai 12 anni 5 euro, da 0 a 5 anni gratuito), info e iscrizioni 345 8517448

DIANO CASTELLO

9.30-18.00. ‘I colori del Mediterraneo’: mostra personale con esposizione di una decina di quadri del pittore calabrese Paolo Federico. Galleria ‘U caruggiu dritu’, fino al 31 maggio

DOLCEACQUA

9.00-18.00. Mercatino del Biologico con prodotti tipici sia locali che delle zone limitrofe. Piazza Mauro (centro storico) e Piazza Garibaldi

15.00. Visita guidata ai siti di maggior interesse storico come il Ponte Vecchio, la Parrocchiale di Sant’Antonio Abate e il Castello Doria con degustazione di Rossese e di prodotti tipici locali (12 euro). Ritrovo davanti all'Ufficio Informazioni Turistiche, info 337 1004228

LUCINASCO

10.00 & 16.00. Visita guidata del complesso museale diffuso che trova compendio nella sezione di Arte Sacra, la casa contadina e la raccolta etnografica (tutte le domeniche), 0183 52425

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

POMPEIANA

9.00. Escursione guidata nel SIC - Zona di Conservazione Speciale di Pompeiana con un itinerario alla scoperta della flora e della fauna locali e di antiche chiese e monumenti (pranzo al sacco). Alle h 16, merenda presso l'Agriturismo Maiben di Pompeiana (via Anfossi 11). Evento a cura dell’associazione Praugrande. Ritrovo in Piazza della Chiesa, prenotazioni 340 2872050

FRANCIA

MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)

15.00. Partenza del 79° Grand Prix di Monaco 2022 (alle h 13 la parata dei piloti). Circuito cittadino (per saperne di più cliccare questo link)

15.00-24.00. ‘La Note Bleue Grand Prix Beach Party, In programma: Norsicaa, Frankie Francis, Franck is Franck, Playin' 4 The City, Oliver Portal, Betino, Anders e Mochi Men. La Note Bleue, Plage du Larvotto, avenue Princesse Grace, info +377 93 50 05 02

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)



12.00-21.30. Dime On Fest: festival della Musica ai Jardins des Arènes de Cimiez, ingresso gratuito (più info)





