Continua il lavoro da parte degli uomini del Comune per il piano di rifacimento asfalti. Segnaletica orizzontale e nuovi parcheggi in piazza Garibaldi, strisce pedonali in via Matteotti, e via Al Mercato dopo la posa sul suolo dell'asfalto.

Il lavoro proseguirà in via Libertà e in tutte le altre zone interessate dove è previsto l'intervento come, ad esempio, alcuni tratti di via Vittorio Emanuele, nel sottopassaggio di lungomare Argentina, in Arziglia e in altre zone collaterali al centro.