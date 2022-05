Nuovo video ed EP per il trio sanremese MH Band: il nuovo lavoro 'La terra in faccia' è on line

‘La Terra In Faccia’ è il titolo del nuovo lavoro del trio sanremese. Il disco, autoprodotto e registrato in proprio, è composto da 5 canzoni e sarà disponibile a partire da venerdì prossimo sulle principali piattaforme digitali.

Come già successo in occasione delle uscite precedenti, sarà presentato anche un videoclip (firmato dalla ponentina Sagitta Production), che accompagnerà la canzone “Per Capire Chi Sei” e precederà di qualche ora l’uscita dell’album. ‘La Terra In Faccia’ va a concludere un percorso intrapreso dalla band a partire dal 2017 con “Te Lo Immagini Il Cielo” (7 brani) e proseguito nel 2021 con “Il Mare in Tempesta” (5 brani).

Le canzoni scritte da Chiara Palmero (voce), Simone Guerrucci (chitarre) ed Alessandro Lanteri (basso) rispecchiano un lato del trio più delicato rispetto a quello che vede i tre musicisti impegnati in un’attività dal vivo come cover band, giunta a quasi 300 esibizioni tra Ponente ligure e Costa Azzurra. Oltre a questi eventi nei quali la MH Band propone una selezione di successi pop internazionali dagli anni ‘60 ad oggi, riarrangiati in chiave acustica, il complesso si occupa anche di intrattenimento musicale per cerimonie ed eventi privati con la formazione allargata “MH5” (voce, basso, chitarra ritmica, chitarra solista e batteria).

Sul canale Youtube del gruppo sono disponibili diversi video promozionali accompagnati da registrazioni dal vivo del repertorio acustico ed elettrico.