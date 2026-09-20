Una giornata di memoria e cultura unisce Italia e Lituania tra Montalto e Cervo

Una giornata di memoria e cultura ha unito Italia e Lituania tra Montalto e Cervo, grazie a un progetto che ha coinvolto studiosi, istituzioni e studenti dei due Paesi. L’iniziativa, promossa dalla prof.ssa Francesca Rotta Gentile, ha messo in dialogo il professor Nanni Perotto, vicepreside del Liceo Aprosio di Ventimiglia, con i docenti dell’Università di Vilnius, dando vita a un percorso dedicato alla storia, alla tradizione e alla condivisione.

La delegazione lituana ha iniziato la visita a Montalto, accompagnata dal professor Perotto, dal sindaco, dal vicesindaco e dal parroco, esplorando il Santuario dell’Acquasanta e la Pieve di San Giorgio, uno dei gioielli più antichi della Liguria. La giornata si è conclusa con un momento conviviale in cui gli studenti hanno potuto conoscere la tradizionale frangura.

A Cervo, a Palazzo Viale, Perotto ha presentato il libro “I bambini no, lasciateli stare”, dedicato all’eccidio di Montalto e ai bambini salvati grazie al coraggio del sacerdote lituano don Stanislao Barktus e di Mario Bellino. Con lui il professor Diego Ardoino dell’Università di Vilnius. L’incontro è stato arricchito dalla proiezione di un cortometraggio girato a Montalto e dalle musiche dei giovani della San Giorgio, che hanno contribuito a creare un momento di forte intensità emotiva. Particolarmente significativa la presenza della moglie di uno dei bambini salvati, insieme a una rappresentanza del Comune di Montalto.

Dopo il pranzo al ristorante Bellavista, il programma è proseguito all’Oratorio di Santa Caterina con gli interventi dei professori Dainius Būrė e Diego Ardoino, dedicati alle figure di Marija Gimbutas e Birutė, donne che tra storia e mito rappresentano un patrimonio culturale condiviso. Gli incontri hanno approfondito la dimensione storica delle loro vicende, sottolineando come la verità non ne riduca il fascino, ma ne amplifichi il significato.

La sindaca di Cervo, Lina Cha, ha partecipato a tutti gli appuntamenti, esprimendo grande coinvolgimento per i momenti dedicati alla memoria e allo scambio culturale. Presente anche il delegato al Turismo Maurizio Guglielmone, a testimonianza dell’attenzione dell’amministrazione verso le relazioni internazionali.

La giornata ha visto inoltre la partecipazione della prof.ssa Chiara Montevecchi con gli studenti del Liceo Vieusseux di Imperia, trasformando la memoria in incontro e la cultura in un ponte concreto tra Italia e Lituania. Un’occasione che ha unito comunità, studiosi e giovani, custodendo il passato e costruendo nuovi legami per il futuro.