CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 22 maggio 2022

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 4 dell'Ariston di Sanremo, alla Sala 2 del cinema Imperia di Oneglia e alla Sala 1 dello Zeni di Bordighera

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- TOP GUN: MAVERICK – ore 16.15 – 18.45 - 21.15 - di Joseph Kosinski - con Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell – Azione - "Il Capitano di Vascello Pete ‘Maverick’ Mitchell è uno dei migliori - e più spericolati - piloti della marina e nonostante trent'anni di carriera è rimasto esattamente dove vuole essere, sul sedile del pilota piuttosto che dietro una scrivania. Maverick collauda nuovi prototipi di velivoli, spingendoli e spingendosi oltre i limiti. Stavolta però, viene chiamato per addestrare un team di allievi Top Gun, su consiglio dell'Ammiraglio Kazansky, nome in codice Iceman. Tra i piloti che Maverick dovrà addestrare per una missione segreta c'è anche Nick ‘Rooster’ Bradshaw, il figlio di Goose, il defunto compagno di volo di Mav. Affrontando i fantasmi del passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti coloro che sceglieranno di parteciparvi…”

Voto della critica: ****

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- ESTERNO NOTTE – ore 16.30 - 20.30 - di Marco Bellocchio - con Fabrizio Gifuni, Margherita Buy, Toni Servillo, Fausto Russo Alesi, Gabriel Montesi - Drammatico - "Focus sui fatti di cronaca occorsi durante il 1978, riguardanti il rapimento e la prigionia di Aldo Moro, Presidente della DC e principale sostenitore dell'alleanza con il PCI, un'alleanza che per la prima volta avrebbe instaurato un governo di sinistra in un paese occidentale. Dopo il brutale rapimento e l'uccisione della scorta di Moro, il Presidente della DC viene tenuto prigioniero per cinquantacinque giorni, quasi due mesi di trattative, fallimenti, speranze, paure. Alla fine, in un'epoca storica segnata dal terrore delle Brigate Rosse, il corpo di Moro viene rinvenuto in un'auto, nel centro di Roma. Esattamente a metà strada tra la sede della DC e quella del PCI…”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA - ore 16.30 - 19.10 - 21.30 - di Scott Derrickson, Sam Raimi - con Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez - Azione - "Un viaggio nell’ignoto con Doctor Strange che, con l’aiuto di mistici alleati sia vecchi che nuovi, attraversa pericolose e sconvolgenti realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo misterioso avversario…”

Voto della critica: ***

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- L'ARMA DELL'INGANNO - OPERAZIONE MINCEMEAT – ore 16.15 - 19.00 - 21.20 - di John Madden - con Colin Firth, Matthew MacFadyen, Kelly MacDonald, Penelope Wilton, Johnny Flynn - Drammatico - "Seconda Guerra Mondiale: gli Alleati sono pronti a sbarcare in Europa per combattere Hitler e l'armata tedesca, ma si trovano di fronte all'arduo compito di proteggere le loro forze dal fuoco nazista ed evitare quello che sarebbe un massacro certo. Per scongiurare la disfatta, due ufficiali dell'Intelligence americana, Ewen Montagu e Charles Cholmondeley, escogitano una strategia, mettendo in circolazione false informazioni sullo sbarco delle truppe…”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- AMERICAN NIGHT – ore 16.30 - 19.10 - 21.30 - di Alessio Jim Della Valle - con Jonathan Rhys Meyers, Emile Hirsch, Paz Vega, Jeremy Piven, Fortunato Cerlino - Thriller - "Michael Rubino è appena diventato capo di tutti i capi della mafia di New York ma il suo più grande desiderio è quello di poter dedicare la sua vita alla pittura e diventare un grande artista. John Kaplan è un mercante d'arte disordinato e ombroso ma è anche il migliore al mondo per l'individuazione dei falsi. Le strade dei due, apparentemente così distanti, si incontreranno davanti a un bivio di cruciale importanza, quando il furto della Marylin di Warhol darà il via ad una serie di accadimenti imprevisti che sconvolgeranno le loro vite…”

Voto della critica: **

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- IO E LULU’ – ore 16.00 - 19.45 - di Channing Tatum, Reid Carolin - con Channing Tatum, Jane Adams, Kevin Nash, Q'Orianka Kilcher, Ethan Suplee - Commedia - "Briggs e una simpatica cagnolina di nome Lulù si imbarcano in un appassionante viaggio on the road per raggiungere il funerale del suo miglior amico. Briggs e Lulù, due caratteri difficili, durante il tragitto impareranno a conoscersi e instaureranno un forte legame come solo può esistere tra un cane e il suo migliore amico…”

Voto della critica: **

- KOZA NOSTRA – ore 17.45 - 21.30 - di Giovanni Dota. Un film con Irma Vitovskaya, Giovanni Calcagno, Giuditta Vasile, Lorenzo Scalzo, Gabriele Cicirello - Drammatico - "Quando Vlada Koza, una matura donna ucraina, invadente e premurosa, diventa nonna per la prima volta, molla tutto e dai Carpazi raggiunge sua figlia in Italia, piombandole in casa senza preavviso. Ma la ragazza non apprezza le attenzioni asfissianti della madre, così la mette alla porta, senza tante remore. Vlada si ritrova, sola e senza un soldo, nell’entroterra siciliano. Un inaspettato incidente d’auto la trasforma nell’improbabile governante di Don Fredo, capo clan dei Laganà, una disfunzionale famiglia mafiosa che lotta per non essere eliminata. L’irrefrenabile invadenza di Vlada, che ama sentirsi utile, prendersi cura degli altri, aggiustare le cose e dare consigli, sembra portare un accenno di palpabile benessere tra le mura di Villa Laganà. Almeno fino al giorno in cui Vlada scopre chi sono davvero Don Fredo e i suoi figli…”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- TOP GUN: MAVERICK – ore 17.00 - 21.00 - di Joseph Kosinski - con Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell – Azione - "Il Capitano di Vascello Pete ‘Maverick’ Mitchell è uno dei migliori - e più spericolati - piloti della marina e nonostante trent'anni di carriera è rimasto esattamente dove vuole essere, sul sedile del pilota piuttosto che dietro una scrivania. Maverick collauda nuovi prototipi di velivoli, spingendoli e spingendosi oltre i limiti. Stavolta però, viene chiamato per addestrare un team di allievi Top Gun, su consiglio dell'Ammiraglio Kazansky, nome in codice Iceman. Tra i piloti che Maverick dovrà addestrare per una missione segreta c'è anche Nick ‘Rooster’ Bradshaw, il figlio di Goose, il defunto compagno di volo di Mav. Affrontando i fantasmi del passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti coloro che sceglieranno di parteciparvi…”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- L'ARMA DELL'INGANNO - OPERAZIONE MINCEMEAT – ore 17.00 - 21.00 - di John Madden - con Colin Firth, Matthew MacFadyen, Kelly MacDonald, Penelope Wilton, Johnny Flynn - Drammatico - "Seconda Guerra Mondiale: gli Alleati sono pronti a sbarcare in Europa per combattere Hitler e l'armata tedesca, ma si trovano di fronte all'arduo compito di proteggere le loro forze dal fuoco nazista ed evitare quello che sarebbe un massacro certo. Per scongiurare la disfatta, due ufficiali dell'Intelligence americana, Ewen Montagu e Charles Cholmondeley, escogitano una strategia, mettendo in circolazione false informazioni sullo sbarco delle truppe…”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- IO E LULU’ – ore 16.45 - di Channing Tatum, Reid Carolin - con Channing Tatum, Jane Adams, Kevin Nash, Q'Orianka Kilcher, Ethan Suplee - Commedia - "Briggs e una simpatica cagnolina di nome Lulù si imbarcano in un appassionante viaggio on the road per raggiungere il funerale del suo miglior amico. Briggs e Lulù, due caratteri difficili, durante il tragitto impareranno a conoscersi e instaureranno un forte legame come solo può esistere tra un cane e il suo migliore amico…”

Voto della critica: **

- DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA - ore 20.45 - di Scott Derrickson, Sam Raimi - con Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez - Azione - "Un viaggio nell’ignoto con Doctor Strange che, con l’aiuto di mistici alleati sia vecchi che nuovi, attraversa pericolose e sconvolgenti realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo misterioso avversario…”

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- ESTERNO NOTTE – ore 17.00 - 20.45 - di Marco Bellocchio - con Fabrizio Gifuni, Margherita Buy, Toni Servillo, Fausto Russo Alesi, Gabriel Montesi - Drammatico - "Focus sui fatti di cronaca occorsi durante il 1978, riguardanti il rapimento e la prigionia di Aldo Moro, Presidente della DC e principale sostenitore dell'alleanza con il PCI, un'alleanza che per la prima volta avrebbe instaurato un governo di sinistra in un paese occidentale. Dopo il brutale rapimento e l'uccisione della scorta di Moro, il Presidente della DC viene tenuto prigioniero per cinquantacinque giorni, quasi due mesi di trattative, fallimenti, speranze, paure. Alla fine, in un'epoca storica segnata dal terrore delle Brigate Rosse, il corpo di Moro viene rinvenuto in un'auto, nel centro di Roma. Esattamente a metà strada tra la sede della DC e quella del PCI…”

Voto della critica: ****

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- TOP GUN: MAVERICK – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 - di Joseph Kosinski - con Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell – Azione - "Il Capitano di Vascello Pete ‘Maverick’ Mitchell è uno dei migliori - e più spericolati - piloti della marina e nonostante trent'anni di carriera è rimasto esattamente dove vuole essere, sul sedile del pilota piuttosto che dietro una scrivania. Maverick collauda nuovi prototipi di velivoli, spingendoli e spingendosi oltre i limiti. Stavolta però, viene chiamato per addestrare un team di allievi Top Gun, su consiglio dell'Ammiraglio Kazansky, nome in codice Iceman. Tra i piloti che Maverick dovrà addestrare per una missione segreta c'è anche Nick ‘Rooster’ Bradshaw, il figlio di Goose, il defunto compagno di volo di Mav. Affrontando i fantasmi del passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti coloro che sceglieranno di parteciparvi…”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Doppia Programmazione

- IO E LULU’ – ore 16.30 - 18.30 - di Channing Tatum, Reid Carolin - con Channing Tatum, Jane Adams, Kevin Nash, Q'Orianka Kilcher, Ethan Suplee - Commedia - "Briggs e una simpatica cagnolina di nome Lulù si imbarcano in un appassionante viaggio on the road per raggiungere il funerale del suo miglior amico. Briggs e Lulù, due caratteri difficili, durante il tragitto impareranno a conoscersi e instaureranno un forte legame come solo può esistere tra un cane e il suo migliore amico…”

Voto della critica: **

- DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA - ore 21.00 - di Scott Derrickson, Sam Raimi - con Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez - Azione - "Un viaggio nell’ignoto con Doctor Strange che, con l’aiuto di mistici alleati sia vecchi che nuovi, attraversa pericolose e sconvolgenti realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo misterioso avversario…”

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- L'ARMA DELL'INGANNO - OPERAZIONE MINCEMEAT – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 - di John Madden - con Colin Firth, Matthew MacFadyen, Kelly MacDonald, Penelope Wilton, Johnny Flynn - Drammatico - "Seconda Guerra Mondiale: gli Alleati sono pronti a sbarcare in Europa per combattere Hitler e l'armata tedesca, ma si trovano di fronte all'arduo compito di proteggere le loro forze dal fuoco nazista ed evitare quello che sarebbe un massacro certo. Per scongiurare la disfatta, due ufficiali dell'Intelligence americana, Ewen Montagu e Charles Cholmondeley, escogitano una strategia, mettendo in circolazione false informazioni sullo sbarco delle truppe…”

Voto della critica: ***





