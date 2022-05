Diano San Pietro: visita del Clown 'Nasi Rossi L'Arcobaleno V.I.P. Alba - Bra' agli alunni della Scuola dell'infanzia Lantero

Nella mattinata di giovedì 19 maggio, il Comune di Diano San Pietro ha avuto il privilegio di ospitare la prima visita dei 'Nasi rossi', ovvero i clown dell'Associazione L'Arcobaleno V.I.P. Alba - Bra venuti appositamente per incontrare gli alunni della Scuola dell'infanzia I. Lantero.

"Una mattinata trascorsa in allegria - si spiega nel comunicato - che grazie alla presenza della Presidente Anna Perrone in arte 'Pois', insieme ad A Boo!, Dimmigniente e Petalosa, hanno coinvolto il pubblico dei piccini in una nuvola di bolle, di favole e giochi, spiegando loro il compito dei Clown di corsia. I Nasi Rossi hanno nel loro acronimo V.I.P. 'Vivi In Positivo' il significato del loro fare volontariato, il portare negli asili, nelle strutture che ospitano anziani o persone diversamente abili e negli ospedali, un sorriso ed un po' di allegria che possa insegnare ad affrontare il futuro con la speranza... 'Non aspettare di essere felice per sorridere. Ma sorridi per essere felice'.