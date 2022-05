La Proloco Intemelia commenta la prima edizione del Ventimiglia Wine Festival: “Da un’osservazione può nascere un costruttivo confronto”

“Ventimiglia Wine Festival ha dimostrato di avere ottime potenzialità di sviluppo, per non disperdere la ricchezza di esperienze, suggerimenti e contatti maturati nelle due giornate espositive”.

La Proloco Intemelia, ideatrice e organizzatrice dell’evento, si apre ai referenti di categorie, associazioni cittadine, privati offrendo loro la possibilità di inserimento nella struttura, che potrà configurarsi sempre più in un laboratorio di idee/iniziative a beneficio della città.

“Ventimiglia ha un patrimonio umano significativo, che eccelle in vari ambiti, ma che spesso non riesce ad esprimere potenzialità per la mancanza di una struttura organizzativa di riferimento, e la Proloco può delinearsi come il supporto necessario - aggiungono gli organizzatori - l’evento ha regalato apprezzamenti, fatto intravedere percorsi da esplorare e potenzialità, ma ha ricevuto anche osservazioni delle quali gli organizzatori intendono far tesoro, una riguarda il parziale coinvolgimento dei ristoratori in un segmento della manifestazione: l’apprezzato e coinvolgente cooking show. Si precisa che l’intrattenimento culinario ha completato e soddisfatto il palato di numerosi estimatori, come nel più classico binomio vino/cibo, ha potuto contare su uno spazio temporale alquanto ridotto, due interventi per singolo giorno. La scelta degli chef partecipanti, peraltro apprezzatissimi, è nata sulla base di una disponibilità pervenuta all’organizzazione nella fase iniziale di confronto fra partner dell’evento, pertanto si è ritenuta conclusa la ricerca di ulteriori collaborazioni”.

“La positiva esperienza riscontrata sul campo apre ampie prospettive per il futuro e quindi la Proloco, unitamente ai produttori di settore e ai referenti amministrativi, sarà interlocutrice attenta di proposte e condivisioni” concludono.