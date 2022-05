Coronavirus: calo dei ricoverati oggi nella nostra provincia ma tasso di positività sempre al 14%

Sono 941 i nuovi positivi in Liguria nelle ultime 24 ore a fronte di 6.660 tamponi, tra molecolari e test rapidi antigenici, per un tasso di positività pari al 14,12%.

In provincia di Imperia i nuovi casi sono 110, a Savona 108, a Genova 565 e a Spezia 155. Oggi il numero dei ricoverati è in calo, 36 su scala provinciale (6 in meno di ieri), mentre le terapie intensive rimangono 3. Scendono i ricoveri anche su base regionale, 255 (15 in meno di ieri) con 12 terapie intensive.

Oggi si registra un morto, una donna di 75 anni in provincia di Savona. Si trovano in sorveglianza attiva presso il proprio domicilio, in totale in Liguria, 12.926 (-240).

Sotto il bollettino completo.