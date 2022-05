CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, lunedì 9 maggio 2022

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Politeama di Diano Marina

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA - ore 20.45 - di Scott Derrickson, Sam Raimi - con Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez - Azione - "Un viaggio nell’ignoto con Doctor Strange che, con l’aiuto di mistici alleati sia vecchi che nuovi, attraversa pericolose e sconvolgenti realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo misterioso avversario…”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- SETTEMBRE – ore 21.00 - i Giulia Steigerwalt - con Fabrizio Bentivoglio, Barbara Ronchi, Thony, Andrea Sartoretti, Tesa Litvan - Drammatico - "Al ritorno dalle vacanze estive Maria, quattordici anni, viene notata da Cristian, un ragazzo di cui è sempre stata innamorata. Attraverso un compagno di scuola, Sergio, Cristian le chiede di andare a letto con lui, una proposta davvero poco romantica, ma Maria accetta ugualemente pur di stare con lui. Una volta accettata l'offerta Maria va in panico e Sergio le sta vicino, trascorrendo con lei un intero pomeriggio. Intanto la madre di Sergio, Francesca, si rende conto che la sua amica Debora è forse qualcosa di più e tra di loro nasce un rapporto più autentico e maturo…”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- DOWNTON ABBEY II – UNA NOVA ERA – ore 20.45 - di Simon Curtis - con Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, Julian Fellowes - Drammatico - "Un nuovo capitolo nelle vite degli abitanti di Downton Abbey: la Contessa Madre di Grantham svela a tutta la famiglia che un uomo che conosceva in gioventù le ha lasciato in dono una villa nel sud della Francia. L'intera famiglia Crowley cerca di scoprire qualcosa di più su quest'uomo misterioso e decidono di recarsi in Francia per visitare la villa. Intanto Lady Mary rimane a Downton con lo staff per sovrintendere alle riprese di un film che un regista americano ha deciso di usare come location la residenza del Conte Crowley…”

Voto della critica: ****

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- GLI STATI UNITI CONTRO BILLIE HOLIDAY – ore 20.45 - di Lee Daniels - con Andra Day, Garrett Hedlund, Natasha Lyonne, Tyler James Williams, Tone Bell - Biografico - "Negli anni Quaranta l'icona della musica jazz Billie Holiday collezionava successi in tutto il mondo, mentre il governo federale statunitense decideva di trasformare la Holiday nel capro espiatorio di una dura battaglia contro la droga prendendo di mira la sua fragile e complicata vita. Il fine ultimo delle azioni intraprese contro la cantante non era però legato alla droga, ma a impedirle di eseguire la sua straziante ballata "Strange fruit", grido di denuncia contro i linciaggi del governo degli U.S.A. e contributo essenziale per il movimento per i diritti civili…”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso



Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso





