Sanremo: troppi incidenti negli ultimi mesi, la Provincia fa installare un autovelox fisso sull'Aurelia Bis

Autovelox fisso sull’Aurelia Bis, sul territorio comunale di Sanremo. La decisione è stata presa dalla Provincia, per il controllo del limite di velocità sulla tangenziale sanremese, per tutelare la sicurezza stradale su tutto il territorio e in contrasto dell’elevata velocità di transito dei veicoli.

Il velox sarà installato al Km 003+000, sul territorio sanremese, particolarmente pericoloso e teatro di incidenti negli ultimi tempi. La Provincia ha attivato l’iter per acquisire un sistema in grado di gestire l’intero processo delle attività di controllo e di funzionamento degli impianti, comprese le funzioni di validazione, verbalizzazione e gestione dei verbali stessi ottimizzando nel contempo tutte le attività di accertamento del Comando di Polizia Provinciale.

E’ stato quindi fatto un contratto di noleggio di un rilevatore di velocità mono-direzionale e per l’utilizzo della piattaforma Titan per la gestione per 12, con la possibile proroga di ulteriori 6 mesi nel periodo compreso tra il 1 maggio appena trascorso e il 31 ottobre 2023 e con una ipotesi di 15.000 verbali stimati.

L’importo presunto del servizio è di 1.000 euro al mese per il noleggio e di 7,50 euro per ogni atto validato che produrrà la generazione di un verbale. L’importo totale presunto è di circa 159mila euro.