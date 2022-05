Autostrade: ripresa cantieri da lunedì, salvaguardia dei fine settimana nuovo stop 27 maggio-6 giugno

Dopo il lungo stop per festività pasquali, il primo maggio ed Euroflora, che chiuderà i battenti domenica prossima a Genova, i lavori sulla rete autostradale Aspi riprenderanno dalle 12 di lunedì prossimo e proseguiranno fino al 27 maggio, quando è previsto un ulteriore pausa per il ponte del 2 giugno fino al 6 giugno.

Fino alla lunga pausa di agosto, verranno comunque salvaguardati sull’intera rete ligure tutti i fine settimana, con la rimozione dei cantieri dalle 14 del venerdì alle 12 del lunedì successivo, con gli stessi orari garantiti da tutte le concessionarie in modo omogeneo. Questo l’esito della riunione del tavolo di confronto tra Regione Liguria e le concessionarie autostradali che si è svolta nel pomeriggio.

Nel dettaglio, per favorire gli spostamenti nel periodo primaverile-estivo verranno rimossi nei weekend tutti i cantieri attualmente presenti lungo la tratta Savona-Albenga. Inoltre, in occasione del ponte del 2 giugno, dalle 14 di venerdì 27 maggio alle 12 di lunedì 6 giugno, Autostrada dei Fiori rimuoverà tutti i cantieri programmati inamovibili attualmente presenti sull’intera tratta A10 Savona-Ventimiglia ad eccezione dei due ubicati:

- tra gli svincoli di Imperia ovest e di Arma di Taggia in entrambe le direzioni, con restringimento ad una corrente veicolare (sviluppo cantiere: circa 2 km);

- tra gli svincoli di Sanremo ovest e di Arma di Taggia sulla sola direzione Savona, con restringimento ad una corrente veicolare (sviluppo cantiere: circa 2 km).

Sempre sull’intera A10 Savona-Ventimiglia, la concessionaria sospenderà dalle 14 del 29 luglio tutti i cantieri programmati, con ripresa dei lavori prevista alle 12 del 5 settembre prossimi. Per quanto riguarda l’A6 Torino - Savona, Autostrada dei Fiori per agevolare il rientro dalla riviera ligure, proseguirà con la riapertura al traffico della seconda corsia in direzione Torino lungo lo scambio di carreggiata tra Savona ed Altare tutte le domeniche pomeriggio sino al lunedì mattina (da maggio a settembre).

Inoltre, nella medesima tratta Savona-Altare, la concessionaria rimuoverà dalla domenica pomeriggio sino al lunedì mattina la strettoia ad una corrente veicolare per l’esecuzione dei lavori nella galleria Passeggi II in direzione Torino (da maggio a settembre).

“A partire da lunedì prossimo riprenderanno una serie di interventi di ammodernamento della rete autostradale ma - afferma l’assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria - riteniamo che si tratterà di lavori meno impattanti rispetto a quanto abbiamo dovuto sopportare prima di Pasqua perché le concessionarie ci hanno rappresentato un quadro di cantierizzazioni meno impattanti rispetto ai mesi passati. Per il ponte del 2 giugno, poi, abbiamo ottenuto un nuova finestra di stop dei lavori molto significativa, dal 27 maggio a lunedì 6 giugno, con condizioni analoghe a quelle che stiamo vivendo in queste settimane legate alle festività pasquali, al 1° maggio e ad Euroflora. Inoltre tutte le concessionarie garantiranno la sospensione dei cantieri nei fine settimana con gli stessi orari, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, per tutta la primavera e l’estate, fino alla lunga pausa che ci sarà ad agosto”.

In particolare sulla rete Aspi nei fine settimana verranno smontati tutti i cantieri ad eccezione di alcune riduzioni di carreggiata sull’autostrada A7 tra Bolzaneto e Isola del Cantone e del cantiere di Genova Ovest in area cittadina (rampa via Cantore) oltre che, in territorio piemontese, del cantiere inamovibile sulla A26 in direzione sud prima del casello di Ovada (con la garanzia di 2 corsie libere su tre).

Il tavolo tornerà a riunirsi a fine maggio per valutare i programmi delle concessionarie per i mesi di giugno e luglio fino a traguardare la lunga finestra di sospensione delle lavorazioni prevista nel mese di agosto fino ai primi di settembre.