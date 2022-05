Imperia: trovato cadavere alla Marina di Porto Maurizio, potrebbe trattarsi di un suicidio

Stamattina alla Marina di Imperia Porto Maurizio è stato ritrovato il cadavere di un uomo di 63 anni. Il corpo giaceva in acqua, nella zona antistante il faro, sul molo lungo.



Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118, un equipaggio della Croce Bianca e la Capitaneria di Porto. All'arrivo dei soccorsi l'uomo era già deceduto. Sono in corso gli accertamenti medico legali per stabilire le cause della morte, ma da quanto trapela pare si tratti di un gesto volontario.