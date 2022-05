Sanremo: due incidenti nello stesso posto sull'Aurelia Bis in poche ore, oggi pomeriggio il più grave (Foto)

Due incidenti nello stesso punto dell’Aurelia Bis in poche ore. E’ quanto accaduto oggi a Sanremo, all’ingresso della strada di cornice matuziana in zona San Martino. Anche se le dinamiche sono differenti tra loro è davvero singolare quanto avvenuto oggi.

Stamattina (QUI) un giovane a bordo di una Smart avrebbe tentato di fare inversione dopo l’ingresso sulla strada, scontrandosi con una Suzuky che stava arrivando da Arma di Taggia. In questo caso, fortunatamente, non si sono registrati feriti.

Ben più grave, invece, quello avvenuto poco dopo le 16.30. Secondo una prima ricostruzione, da parte degli agenti della Polizia Municipale di Sanremo che hanno rilevato l’incidente, un uomo di circa 70 anni avrebbe perso il controllo dell’auto, una Opel Corsa, sempre entrando a San Martino sull’Aurelia Bis.

Per cause ancora da accertare l’auto ha sbattuto violentemente contro lo spigolo della galleria, per terminare la propria corsa in mezzo alla carreggiata. Fortunatamente non sono rimasti coinvolti altri mezzi e, sul posto, è intervenuto il personale medico del 118 e un’ambulanza, che ha portato l’uomo in codice rosso in ospedale.

Intervenuti anche i Vigili del Fuoco che hanno estratto il conducente dell’auto, poi consegnato ai medici. L’uomo, seppur le ferite e i traumi riportati siano particolarmente gravi, non sarebbe in pericolo di vita. Il traffico sull’Aurelia Bis è rimasto bloccato per quasi un’ora, in modo da consentire i soccorsi e i rilievi dell’incidente.