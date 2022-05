Da oggi in uscita ‘Let’s go out’, il nuovo singolo del duo dianese Nina&Simone

Oggi è in uscita il nuovo singolo del duo dianese Nina&Simone dal titolo ‘Let’s go out’.

“Il brano vuole essere un invito a staccare totalmente ogni tanto - spiegano Nina e Simone - e rendersi un giorno da vivere in leggerezza, offline, all’aria aperta. Siamo completamente circondati da notizie sconvolgenti; virus, guerra e cambiamenti climatici. La stabilità mentale, la nostra serenità è messa a dura prova. Uscire a camminare nella natura, stare insieme senza pensare a niente, serve a riequilibrare la nostra percezione del mondo e aiutarci a vivere nel qui e ora, senza pensare continuamente al peggio. È fondamentale avere spiragli di speranza, solo così possiamo focalizzarci sulle soluzioni. Vedere tutto attraverso occhiali scuri, ci rende apatici e incapaci di trovare una via d’uscita ai nostri problemi”.

«T shirt jeans and walking boots

We both need a break

Hear the silence speak,

Walking, working out our longings

Our future map»

«Maglietta, jeans e scarponcini

Abbiamo tutti e due bisogno di staccare

Sentire il silenzio parlare,

Camminando chiariremo i nostri desideri

La nostra mappa per il futuro»

Mixaggio di Ithil World Mastering & Recording Studio, Giovanni Nebbia

https://distrokid.com/hyperfollow/ninaandsimone/lets-go-out

Foto di Nina&Simone di Marco Muriella

Copertina Let’s go out: J Lee, Unsplash