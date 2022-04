Bordighera: per la manifestazione del 25 Aprile, ordinanza temporale per la disciplina della circolazione stradale

Il Comune di Bordighera rende noto che, in occasione della Manifestazione per il 77° Anniversario della Liberazione, con ordinanza temporanea per la disciplina della circolazione stradale il Comandante della Polizia Locale ha disposto per il giorno 25 aprile 2022, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, l’istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli in:

- Piazza Garibaldi, zona antistante il monumento ai caduti;

- Via Vittorio Emanuele, zona antistante il Palazzo del Parco;

- Via Francesco Rossi, zona antistante il Cippo dei Partigiani.

E’ stata inoltre disposta la chiusura temporanea del traffico veicolare di via Vittorio Emanuele, via al Mercato, via Marconi, via Piave, via Francesco Rossi, via dei Colli nel tratto interessato dal corteo, regolato da agenti della Polizia Locale. ​