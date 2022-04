Bordighera: approvato il centro sportivo estivo per ragazzi alla scuola 'De Amicis'

Approvato dunque il bando per l'assegnazione di contributi e utilizzo gratuito dei locali della scuola, a società sportive iscritte al CONI operanti o con sede a Bordighera, e di stabilire i criteri principali contenuti nel predetto bando tra cui la proposta progettuale presentata dall'associazione sportiva selezionata che risponderà ai requisiti di ammissibilità e di qualità del progetto indicati nel bando.

La presunta spesa complessiva del finanziamento a carico del Comune di Bordighera è di 25.200 euro per il periodo estivo nel contesto della 'spesa per centro estivo'.