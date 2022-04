Iniziato il controesodo di Pasqua: lunghi incolonnamenti nella nostra provincia e nel savonese

E’ iniziato il classico controesodo di Pasqua sulle strade e autostrade della nostra regione. Come era nelle previsioni, al termine dei giorni di vacanza, che hanno letteralmente riempito alberghi, strutture ricettive, ristoranti e bar della nostra provincia, i villeggianti stanno rientrando a casa.

Le code sulle autostrade sono già piuttosto importanti e vedono sotto scacco soprattutto il savonese e la zona di Genova. Le auto hanno iniziato a riempire l’Autofiori dalle prime ore del pomeriggio e, sicuramente in serata la situazione tenderà a peggiorare.

Al momento le code principali si registrano tra Taggia e Imperia ma anche nel savonese tra Alassio e Albenga e tra Finale Ligure e Savona. La maggior parte dei vacanzieri, infatti, sta rientrando tra Piemonte e Lombardia e le direttrici verso Nord si stanno riempiendo di auto. Qualche incolonnamento anche sulla Statale 28, dove i piemontesi stanno cercando di evitare le lunghe code autostradali.

Sarà un pomeriggio e una serata difficile, sicuramente, per il traffico della nostra regione al termine, comunque, di un fine settimana da ricordare per il turismo e per il quale tireremo le somme nelle prossime ore.