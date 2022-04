Montalto Carpasio: abbandona divano letto e mobiletto, multato per 600 euro grazie alle telecamere

Un uomo di Badalucco è stato multato per aver scaricato un divano letto e altri oggetti, in località Desteglio, nel comune di Montalto Carpasio. L'accaduto risale a una settimana fa, quando il soggetto ha abbandonato la mobilia nell'area ai piedi del borgo.

La persona è stata raggiunta da una multa di 600 euro. "Quanto accaduto è grave e non è la prima volta che succede. In questo caso le telecamere hanno giocato un ruolo importante nel risalire all'identità del responsabile. - ci tiene a sottolineare il sindaco Mariano Bianchi - Non deve passare il messaggio che sul nostro territorio siano tollerati certi comportamenti: l'area è videosorvegliata costantemente. Ci sono altre modalità per il conferimento degli ingombranti".