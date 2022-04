CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 10 aprile 2022

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film all'Ariston di Sanremo e alla Sala 2 del cinema Imperia di Oneglia

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- BLA BLA BABY – ore 16.30 - 19.30 – 21.20 - di Fausto Brizzi - con Alessandro Preziosi, Matilde Gioli, Massimo De Lorenzo, Maria Di Biase, Chiara Noschese - Commedia - "Luca è costretto a quarantacinque anni a lavorare in un asilo nido aziendale, dopo una vita a inseguire il successo senza alcun risultato. Con lui le colleghe Celeste e Doriana. I tre, ogni giorno, si trovano ad affrontare i piccoli dei dipendenti della Green Light, tra continui pianti, urla e l'impossibilità di instaurare un vero rapporto di comunicazione con i bambini, incapaci di parlare. O almeno così, fino al giorno in cui Luca, a casa dell'amico e scienziato Ivano, mangia un omogeneizzato alla platessa 'contaminato' e appena ritirato dal commercio. Il giorno dopo, tornato all'asilo dopo una notte insonne, le voci incomprensibili dei bambini diventano per Luca parole di senso compiuto: con suo grande stupore, li sente parlare…”

Voto della critica: **

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- SONIC 2 – IL FILM – ore 16.00 - 19.00 – 21.15 - di Jeff Fowler - con Ben Schwartz, James Marsden, Idris Elba, Jim Carrey, Tika Sumpter – Azione/Avventura/Commedia - "Sonic, dopo essersi stabilito a Green Hills, vuole dimostrare di avere tutto ciò che serve per essere un vero eroe e sapersela cavare da solo. Il banco di prova arriva con il ritorno di Dr. Robotnik, questa volta con un nuovo partner, Knuckles, alla ricerca di uno smeraldo con la capacità di distruggere gli esseri umani. Insieme alla spalla Tails, Sonic intraprende un viaggio in giro per il mondo alla ricerca della pietra, prima che finisca in mani sbagliate…”

Voto della critica: **

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- TROPPO CATTIVI – ore 16.00 - 17.50 - di Pierre Perifel – Animazione - "Non ci sono mai stati cinque amici così noti come i Troppo Cattivi - l'affascinante borseggiatore Mister Wolf, Mister Snake lo scassinatore che le ha viste tutte, il gelido maestro del travestimento Mister Shark, il ‘muscoloso’ Mister Piranha e l'hacker esperta dalla lingua tagliente Miss Tarantula, alias ‘Web’. Ma quando, dopo anni di innumerevoli rapine ed essendo i criminali più ricercati al mondo, la banda viene finalmente catturata, Mister Wolf decide di fare un patto (che non ha intenzione di mantenere) per salvarli tutti dalla prigione: i Troppo Cattivi diventeranno buoni. Sotto la guida del loro mentore, il professor Marmalade, un arrogante (ma adorabile!) porcellino d'india, i Troppo Cattivi fingeranno davanti al mondo di essersi trasformati in buoni. Lungo la strada però, Mister Wolf inizia a capire che fare del bene per davvero può dargli ciò che ha sempre segretamente desiderato: l'accettazione. Così quando in città arriva un nuovo cattivo, riuscirà Mister Wolf a convincere gli altri membri della banda a diventare... Buoni?…”

Voto della critica: ***

- CORRO DA TE – ore 19.40 – 21.45 - di Riccardo Milani - con Pierfrancesco Favino, Miriam Leone, Pietro Sermonti, Vanessa Scalera, Pilar Fogliati - Commedia - "Gianni è un quasi cinquantenne bello, sportivo e a capo di un importante brand di scarpe da running che vanta grandi atleti come testimonial. L'uomo è anche un single incallito pronto a tutto pur di conquistare una donna. Arriva perfino, per una serie di circostanze, a fingere di essere costretto a una sedia a rotelle! Ma quando incontra Chiara, donna solare e dinamica nonostante un incidente l'abbia resa paraplegica, inizia a provare sentimenti fino a quel momento mai provati. Attraverso lei e i suoi amici, sportivi e vitali almeno quanto lei, Gianni non potrà far altro che cambiare prospettiva su molte cose: la vita, l'amore, la disabilità in sé…”

Voto della critica: ***

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- MORBIUS – ore 16.15 - 19.30 – 21.30 - di Daniel Espinosa - con Jared Leto, Michael Keaton, Matt Smith, Jared Harris, Sam Wilkinson – Azione/Fantasy/Horror - "Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa…”

Voto della critica: **

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- C’MON C’MON – ore 16.45 - 19.20 - di Mike Mills - con Joaquin Phoenix, Gaby Hoffmann, Woody Norman, Scoot McNairy, Molly Webster - Drammatico - "Johnny è un giornalista radiofonico molto preso da un progetto di lavoro che lo porta in giro per l'America a intervistare i bambini sul futuro incerto del nostro mondo. Sua sorella Viv gli chiede di badare a suo figlio di 8 anni Jesse, mentre lei si occupa del padre del bambino, che ha problemi mentali. Johnny si trova a legare con il nipote in una maniera che mai avrebbe previsto, portandolo con sé in un viaggio da Los Angeles a New York e New Orleans…”

Voto della critica: ***

- VETRO – ore 21.30 - di Domenico Croce - con Carolina Sala, Tommaso Ragno, Marouane Zotti - Thriller - "Il film ruota intorno alla figura di una ragazza, sui vent'anni, che da tempo non esce più dalla sua stanza. Trascorre tutto il suo temp in questo luogo definito, al quale può accedere il suo cane, ma non suo padre, che conversa con lei dalla soglia della porta. Un giorno, osservando la realtà fuori dalla finestra, le sembra di assistere a un crimine: una donna è tenuta prigioniera nel palazzo di fronte. Mentre indaga su questo mistero insieme a Dev, un ragazzo che ha conosciuto on-line e con cui ha una sorta di relazione fatta di chat e videochiamate, la ragazza si rende conto che la realtà in cui vive non è quella che sembra…”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- TRA DUE MONDI – ore 16.30 - 19.00 – 21.00 - di Emmanuel Carrère - con Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne, Emily Madeleine, Patricia Prieur - Drammatico - "Marianne è una scrittrice affermata e per preparare un libro sul lavoro precario prende una decisione radicale: senza rivelare la propria identità, si presenta all'ufficio di collocamento e viene assunta come donna delle pulizie sul traghetto che attraversa la Manica. Riesce così a toccare con mano i ritmi massacranti e le umiliazioni che affronta chi è costretto a quella vita, ma anche l'incrollabile solidarietà che unisce le sue compagne, tra cui spicca Christèle, madre single che non si dà mai per vinta. La vera identità di Marianne, però, non può restare nascosta per sempre…”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Doppia Programmazione

- SONIC 2 – IL FILM – ore 15.45 - 18.15 - di Jeff Fowler - con Ben Schwartz, James Marsden, Idris Elba, Jim Carrey, Tika Sumpter – Azione/Avventura/Commedia - "Sonic, dopo essersi stabilito a Green Hills, vuole dimostrare di avere tutto ciò che serve per essere un vero eroe e sapersela cavare da solo. Il banco di prova arriva con il ritorno di Dr. Robotnik, questa volta con un nuovo partner, Knuckles, alla ricerca di uno smeraldo con la capacità di distruggere gli esseri umani. Insieme alla spalla Tails, Sonic intraprende un viaggio in giro per il mondo alla ricerca della pietra, prima che finisca in mani sbagliate…”

Voto della critica: **

- UNA VITA IN FUGA – ore 20.45 - di Sean Penn - con Sean Penn, Dylan Penn, Josh Brolin, Norbert Leo Butz, Dale Dickey - Drammatico - "John Vogel è stato un personaggio straordinario. Sua figlia Jennifer, da bambina era affascinata dal suo magnetismo e dalla sua capacità di rendere la vita una grande avventura. Il padre le ha insegnato molto sull'amore e sulla gioia. Poi, Jennifer ha scoperto la vita segreta di suo padre come rapinatore di banche e falsario. Basato su una storia vera, è il ritratto di una giovane donna che lotta per guarire le ferite del proprio passato, mentre cerca di ricostruire il rapporto padre-figlia…”

Voto della critica: **

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- TROPPO CATTIVI – ore 16.00 - di Pierre Perifel – Animazione - "Non ci sono mai stati cinque amici così noti come i Troppo Cattivi - l'affascinante borseggiatore Mister Wolf, Mister Snake lo scassinatore che le ha viste tutte, il gelido maestro del travestimento Mister Shark, il ‘muscoloso’ Mister Piranha e l'hacker esperta dalla lingua tagliente Miss Tarantula, alias ‘Web’. Ma quando, dopo anni di innumerevoli rapine ed essendo i criminali più ricercati al mondo, la banda viene finalmente catturata, Mister Wolf decide di fare un patto (che non ha intenzione di mantenere) per salvarli tutti dalla prigione: i Troppo Cattivi diventeranno buoni. Sotto la guida del loro mentore, il professor Marmalade, un arrogante (ma adorabile!) porcellino d'india, i Troppo Cattivi fingeranno davanti al mondo di essersi trasformati in buoni. Lungo la strada però, Mister Wolf inizia a capire che fare del bene per davvero può dargli ciò che ha sempre segretamente desiderato: l'accettazione. Così quando in città arriva un nuovo cattivo, riuscirà Mister Wolf a convincere gli altri membri della banda a diventare... Buoni?…”

Voto della critica: ***

- MORBIUS – ore 17.45 - 21.00 - di Daniel Espinosa - con Jared Leto, Michael Keaton, Matt Smith, Jared Harris, Sam Wilkinson – Azione/Fantasy/Horror - "Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa…”

Voto della critica: **

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- BLA BLA BABY – ore 16.15 - 20.45 - di Fausto Brizzi - con Alessandro Preziosi, Matilde Gioli, Massimo De Lorenzo, Maria Di Biase, Chiara Noschese - Commedia - "Luca è costretto a quarantacinque anni a lavorare in un asilo nido aziendale, dopo una vita a inseguire il successo senza alcun risultato. Con lui le colleghe Celeste e Doriana. I tre, ogni giorno, si trovano ad affrontare i piccoli dei dipendenti della Green Light, tra continui pianti, urla e l'impossibilità di instaurare un vero rapporto di comunicazione con i bambini, incapaci di parlare. O almeno così, fino al giorno in cui Luca, a casa dell'amico e scienziato Ivano, mangia un omogeneizzato alla platessa 'contaminato' e appena ritirato dal commercio. Il giorno dopo, tornato all'asilo dopo una notte insonne, le voci incomprensibili dei bambini diventano per Luca parole di senso compiuto: con suo grande stupore, li sente parlare…”

Voto della critica: **

- TROPPO CATTIVI – ore 18.00 - di Pierre Perifel – Animazione - "Non ci sono mai stati cinque amici così noti come i Troppo Cattivi - l'affascinante borseggiatore Mister Wolf, Mister Snake lo scassinatore che le ha viste tutte, il gelido maestro del travestimento Mister Shark, il ‘muscoloso’ Mister Piranha e l'hacker esperta dalla lingua tagliente Miss Tarantula, alias ‘Web’. Ma quando, dopo anni di innumerevoli rapine ed essendo i criminali più ricercati al mondo, la banda viene finalmente catturata, Mister Wolf decide di fare un patto (che non ha intenzione di mantenere) per salvarli tutti dalla prigione: i Troppo Cattivi diventeranno buoni. Sotto la guida del loro mentore, il professor Marmalade, un arrogante (ma adorabile!) porcellino d'india, i Troppo Cattivi fingeranno davanti al mondo di essersi trasformati in buoni. Lungo la strada però, Mister Wolf inizia a capire che fare del bene per davvero può dargli ciò che ha sempre segretamente desiderato: l'accettazione. Così quando in città arriva un nuovo cattivo, riuscirà Mister Wolf a convincere gli altri membri della banda a diventare... Buoni?…”

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Doppia Programmazione

- TROPPO CATTIVI – ore 16.00 - di Pierre Perifel – Animazione - "Non ci sono mai stati cinque amici così noti come i Troppo Cattivi - l'affascinante borseggiatore Mister Wolf, Mister Snake lo scassinatore che le ha viste tutte, il gelido maestro del travestimento Mister Shark, il ‘muscoloso’ Mister Piranha e l'hacker esperta dalla lingua tagliente Miss Tarantula, alias ‘Web’. Ma quando, dopo anni di innumerevoli rapine ed essendo i criminali più ricercati al mondo, la banda viene finalmente catturata, Mister Wolf decide di fare un patto (che non ha intenzione di mantenere) per salvarli tutti dalla prigione: i Troppo Cattivi diventeranno buoni. Sotto la guida del loro mentore, il professor Marmalade, un arrogante (ma adorabile!) porcellino d'india, i Troppo Cattivi fingeranno davanti al mondo di essersi trasformati in buoni. Lungo la strada però, Mister Wolf inizia a capire che fare del bene per davvero può dargli ciò che ha sempre segretamente desiderato: l'accettazione. Così quando in città arriva un nuovo cattivo, riuscirà Mister Wolf a convincere gli altri membri della banda a diventare... Buoni?…”

Voto della critica: ***

- C’MON C’MON – ore 18.00 - 20.45 - di Mike Mills - con Joaquin Phoenix, Gaby Hoffmann, Woody Norman, Scoot McNairy, Molly Webster - Drammatico - "Johnny è un giornalista radiofonico molto preso da un progetto di lavoro che lo porta in giro per l'America a intervistare i bambini sul futuro incerto del nostro mondo. Sua sorella Viv gli chiede di badare a suo figlio di 8 anni Jesse, mentre lei si occupa del padre del bambino, che ha problemi mentali. Johnny si trova a legare con il nipote in una maniera che mai avrebbe previsto, portandolo con sé in un viaggio da Los Angeles a New York e New Orleans…”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- LA FIGLIA OSCURA – ore 16.30 - 18.30 – 21.00 - di Maggie Gyllenhaal - con Olivia Colman, Jessie Buckley, Dakota Johnson, Ed Harris, Peter Sarsgaard - Drammatico - "Durante una vacanza al mare da sola, Leda rimane incuriosita e affascinata da una giovane madre e dalla sua figlioletta mentre le osserva sulla spiaggia. Turbata dal loro irresistibile rapporto, (e dalla loro chiassosa e minacciosa famiglia allargata), Leda è sopraffatta dai suoi stessi ricordi personali dei sentimenti di terrore, confusione e intensità provati nelle prime fasi della maternità. Un gesto impulsivo sconvolge Leda e la proietta nello strano e sinistro mondo della sua stessa mente, dove è costretta ad affrontare le scelte non convenzionali che ha compiuto quando era una giovane madre e le loro conseguenze…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- MORBIUS – ore 16.30 - 18.30 – 21.00 - di Daniel Espinosa - con Jared Leto, Michael Keaton, Matt Smith, Jared Harris, Sam Wilkinson – Azione/Fantasy/Horror - "Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa…”

Voto della critica: **

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Doppia Programmazione

- TROPPO CATTIVI – ore 16.00 - di Pierre Perifel – Animazione - "Non ci sono mai stati cinque amici così noti come i Troppo Cattivi - l'affascinante borseggiatore Mister Wolf, Mister Snake lo scassinatore che le ha viste tutte, il gelido maestro del travestimento Mister Shark, il ‘muscoloso’ Mister Piranha e l'hacker esperta dalla lingua tagliente Miss Tarantula, alias ‘Web’. Ma quando, dopo anni di innumerevoli rapine ed essendo i criminali più ricercati al mondo, la banda viene finalmente catturata, Mister Wolf decide di fare un patto (che non ha intenzione di mantenere) per salvarli tutti dalla prigione: i Troppo Cattivi diventeranno buoni. Sotto la guida del loro mentore, il professor Marmalade, un arrogante (ma adorabile!) porcellino d'india, i Troppo Cattivi fingeranno davanti al mondo di essersi trasformati in buoni. Lungo la strada però, Mister Wolf inizia a capire che fare del bene per davvero può dargli ciò che ha sempre segretamente desiderato: l'accettazione. Così quando in città arriva un nuovo cattivo, riuscirà Mister Wolf a convincere gli altri membri della banda a diventare... Buoni?…”

Voto della critica: ***

- C’MON C’MON – ore 18.30 - 21.00 - di Mike Mills - con Joaquin Phoenix, Gaby Hoffmann, Woody Norman, Scoot McNairy, Molly Webster - Drammatico - "Johnny è un giornalista radiofonico molto preso da un progetto di lavoro che lo porta in giro per l'America a intervistare i bambini sul futuro incerto del nostro mondo. Sua sorella Viv gli chiede di badare a suo figlio di 8 anni Jesse, mentre lei si occupa del padre del bambino, che ha problemi mentali. Johnny si trova a legare con il nipote in una maniera che mai avrebbe previsto, portandolo con sé in un viaggio da Los Angeles a New York e New Orleans…”

Voto della critica: ***





Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it