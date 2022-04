Persone & Aziende: il mondo di AIDP, Alessia Luca: "Il nostro scopo è quello di fare rete e crescere insieme" (Video)

Per la rubrica 'Persone & Aziende, il mondo di AIDP', questa settimana abbiamo intervistato Alessia Luca, vice presidente di AIDP Liguria, l'Associazione Italiana Direzione del Personale, e director Ggallery.

AIDP va incontro a tutti i professionisti che lavorano nel campo delle risorse umane, in Liguria ne fanno parte circa duecento soci, in tutta Italia sono circa quattromila.



“Essere in AIDP – spiega Luca - significa far parte di una community di esperti che si occupano risorse umane a vario titolo, il direttore del personale, l'esperto di formazione, l'avvocato giuslavorista, ma anche il giovane che si avvicina per approfondire queste tematiche.



Lo scopo è quello di mettere in contatto i professionisti, permettere loro di confrontarsi su tematiche attuali importanti, e anche di formarsi, crediamo tantissimo nella formazione continua, nell'importanza di parlare tra persone e trovare soluzioni. Il nostro scopo è quello di fare rete e crescere insieme”.



Particolare importanza in AIDP si dà alla formazione: “E' sicuramente uno degli elementi fondamentali dell'essere parte di AIDP Liguria, - spiega la vice presidente - puntiamo tantissimo sugli incontri formativi e alla formazione collaborativa, quindi di confronto tra le persone. Essere aggiornati, informati e studiare ogni giorno è fondamentale sia per essere al passo con i tempi, sia per rendere le proprie aziende più competitive e anche per stimolare le risorse e favorire la loro employability. La formazione è sicuramente parte fondamentale della mia vita, anche di quella professionale, infatti come Ggallery ci occupiamo soprattutto di formazione aziendale in modalità online, sviluppiamo percorsi formativi in modalità e-learning”.



Per il futuro di AIDP, Alessia Luca auspica la crescita dell'associazione, con l'inserimento di giovani: “Quello che auspico per AIDP Liguria è che la nostra community possa crescere sempre di più, che possano unirsi esperti di risorse umane a vario titolo, ma invito anche i giovani a partecipare, perché sicuramente abbiamo bisogno anche del vostro punto di vista per crescere e per avere uno scambio continuo per il futuro e per questa situazione di new normal che ci vede tutti coinvolti in questa nuova sfida”.



AIDP è un’associazione apolitica e senza fine di lucro che riunisce tutti coloro che operano nel nostro Paese in funzioni direttive, di responsabilità e di consulenza nell’area del Personale di aziende e istituzioni pubbliche e private nonché coloro che si occupano delle problematiche del rapporto “Persona e Lavoro” in qualità di studiosi, ricercatori e accademici.



Costituitasi nel 1960, AIDP è presente su tutto il territorio nazionale attraverso 17 gruppi regionali per valorizzare, condividere e incentivare uno sviluppo serio e responsabile delle professionalità HR.



Attraverso iniziative, pubblicazioni, progetti e ricerche sulle più importanti tematiche attinenti il mondo del lavoro e il futuro della direzione HR AIDP è fonte di servizi professionali e motore di sviluppo della professionalità dei Soci. L’Associazione organizza annualmente il proprio Congresso Nazionale che costituisce l’appuntamento italiano fondamentale per l’aggiornamento e l’analisi strategica sul management delle Risorse Umane.



AIDP oggi riunisce oltre 4000 Soci. Con AIDP promotion srl e i gruppi regionali organizza gratuitamente per i propri Soci oltre 250 incontri formativi d’eccellenza all’anno e attiva confronti e analisi di aggiornamento sul mercato del lavoro e sul business delle Human Resources. AIDP è partner riconosciuto dalle istituzioni per analizzare e interpretare lo scenario del lavoro italiano, a livello internazionale è componente attiva di EAPM (Associazione Europea di Direzione del Personale), WFPMA (Federazione Mondiale delle Associazioni di Direzione del Personale) e fondatrice di FMRH (Federazione Mediterranea per lo studio e la diffusione delle tematiche relative alla gestione delle Risorse Umane). Nel 2006 aderisce al Global Compact dell’ONU e contribuisce alla stesura del primo Codice Etico-Deontologico dei Responsabili delle Risorse Umane nell’area euro.



Per conoscere di più sulle attività di AIDP Liguria e su come aderire: https://www.aidp.it/gruppo/liguria.php