Mobilitazione di soccorsi, nel tardo pomeriggio di oggi in frazione San Lorenzo a Ventimiglia, per la caduta di un uomo in campagna. L'uomo versa in gravi condizioni, ha riportato un trauma cranico e diverse fratture.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Verde Intemelia e anche l'elicottero. L'uomo è stato intubato e poi trasportato via terra al Santa Corona di Pietra Ligure.