Musica: oggi pomeriggio su Radio Onda Ligure 101 intervista al cantante ligure degli 'Ex Otago'

Nuovo appuntamento su Radio Onda Ligure con le interviste ai grandi protagonisti del mondo della musica italiana. L'ospite di oggi pomeriggio sarà Maurizio Carucci, cantante degli Ex Otago che nel 2019 è stata protagonista al Festival di Sanremo.

Per l'artista ligure sarà l'occasione per presentare il suo prima album da solista "Respiro" che porterà in tour con una serie di appuntamenti live tra suggestive arene estive e club autunnali.

L'intervista andrà in onda alle 15 e 10 nel corso del programma condotto da Maurilio Giordana