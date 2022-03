Taggia: rinnovato il patto di sussidiarietà, tanti progetti e attività per aiutare i ragazzi colpiti da forme di disagio

Oggi il Comune di Taggia ha siglato il nuovo patto di sussidiarietà con le cooperative L'Ancora, Jobel, Effetto Farfalla e con il Centro di Aiuto alla Vita. Un tavolo comune istituito dall'Ufficio Servizi Sociali, per una serie di progetti e servizi per i giovani e le famiglie.

Un accordo che viene rinnovato dopo l'esperienza positiva avviata nel 2019 e proseguita negli ultimi 2 anni. Ora i tempi sono maturi, per mettere a frutto l'attività di collaborazione e coordinamento maturata. Un progetto di rete che si rispecchia nella gestione dei centri di aggregazione giovanile 'Stazione Centro' e 'Albero Magico', quindi interessando un range tra i 6 e i 26 anni e integrato con i servizi correlati alla prevenzione e al contrasto del disagio minorile. Un percorso che prevede il coinvolgimento diretto delle realtà scolastiche del territorio così come della ASL 1.

La firma per il patto è stata posta in Comune alla presenza dell'assessore ai servizi sociali, Maurizio Negroni, della dirigente Ilaria Natta e dei rappresenti degli altri enti coinvolti dall'accordo. Il Comune ha rinnovato le importanti risorse messe a disposizione del progetto, circa 60mila euro annui, per i prossimi 3 anni.

Grazie al Patto sono molti i progetti che hanno preso vita. Da 'Fare Rete' per coinvolgere gruppi di ragazzi mettendoli in relazione con associazioni e istituzioni, attraverso uno spazio aperto e inclusivo, fino ad arrivare a 'Progetto Mosaico' che prevede di fornire le risposte alle forme di disagio che colpiscono i ragazzi all'interno dei contesti scolastici. Quest'ultima iniziativa prevede tra l'altro sportelli d'ascolto nelle scuole, interventi psico-educativi in classe e consulenze per docenti e genitori.



Un altro ambito di intervento è quello della lotta all'abbandono scolastico, una forma di disagio che colpisce sempre più giovani e si trova al centro del progetto 'Ritorno al futuro'. Spesso le famiglie non sono pronte ad affrontare questi problemi che portano il ragazzo a vivere l'esperienza dell'apprendimento come una fonte di malessere. La perdita della accezione positiva di questa attività tra le mura scolastiche è sempre più diffusa e con il Covid e l'assenza di contatti e socialità si è acuita sensibilmente, agganciandosi ad altre problematiche come DSA, disturbi del comportamento e disturbi dell'affettività.



L'obiettivo che Comune e associazioni si pongono è ambizioso: andare ad intervenire tanto sui ragazzi che vivono queste situazioni, aiutandoli, quanto di individuare potenziali soggetti a rischio. Per intervenire in questi ambiti complessi si inseriscono anche i laboratori così come altri progetti, 'Facciamo Rumore', 'Octopus' e Gap'. Oltre a ulteriori attività di supporto psicologico ed educativo rivolto sia ai ragazzi ma non di meno anche alle famiglie così come al personale scolastico.

L'INTERVISTA ALL'ASSESSORE MAURIZIO NEGRONI







"Una iniziativa rivolta ai ragazzi a partire dai 6 anni. Ripetiamo una iniziativa che ha preso vita nel 2019 e oggi si rinnova per altri 3 anni. Rappresenta un complesso di interventi vari rivolte ai minori, andando a intervenire su diversi ambiti dalla dispersione scolastica, al disagio giovanile generale e sulle dipendenze - ha spiegato Negroni - Problematiche che vengono vissute in ambito scolastico e sono state incrementate durante la pandemia. Il patto con i progetti sono una risposta e un contrasto a queste difficoltà. Oggi i giovani hanno moltissime esigenze e problematiche. Noi cerchiamo di affrontare molto quelle di socializzazione: una ricreazione educativa e non fine a se stessa". - ha spiegato Negroni -

"C’è una sinergia fatta di sensibilità politica, competenza amministrativa e associazioni protagoniste. - ha ribadito Marco Boeri, presidente de L'Ancora - Nonostante le difficoltà degli ultimi anni non posso che dire bene di questa iniziativa. Servirebbero sempre più ore nelle scuole. Spesso il discorso educativo viene lasciato indietro fino a quando non diventa emergenza. È un’attività che dovrebbe essere fatta con costanza. La pandemia ha lasciato molte tracce e dobbiamo agganciare i ragazzi perchè sono loro che hanno sofferto più di altri. A differenza di altri strumenti, il patto di sussidiarietà non è competitivo ma partecipativo. Una modalità poco usata e invece per certi tipi di servizi ha una sua importanza".

"L'impegno e la dedizione con cui lavorano questi operatori non sono scontati e sono fondamentali per raggiungere questi obiettivi. - sottolinea la dott.ssa Natta - Il patto è frutto di una collaborazione che dura mesi con progettazioni dove ognuno porta contributi, idee, aspettative. Un lavoro condiviso che poi si struttura come interventi e attività concrete sul territorio e nelle scuole".