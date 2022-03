Da venerdì stop all'obbligo di green pass per il trasporto pubblico locale

Ultimi giorni con obbligo di green pass per salire sui mezzi pubblici del trasporto locale. Da venerdì, infatti, non sarà più obbligatorio mostrare la certificazione verde per salire sui bus.

Lo ricorda anche la Riviera Trasporti in una nota nella quale, però, si conferma l'obbligo di indossare la mascherina FFp2 per l'utilizzo del servizio.