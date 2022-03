Ventimiglia: contributo del locale Lions Club per la prevenzione delle patologie oculari

"Anche quest’anno il Lions club Ventimiglia ha dato il suo contributo alla prevenzione delle patologie oculari, in particolare dell’ambliopia”. Con queste parole il presidente del club, Sauro Schiavolini, sottolinea quella che, grazie ai soci Claudio Allavena, oculista, e Liria Aprosio, è ormai diventata un’attività di servizio abituale del sodalizio intemelio

"L’ambliopia- spiega il dr. Allavena - è una condizione in cui la funzione visiva di un occhio (o più raramente di entrambi) è ridotta o assente. Si tratta di una patologia che si sviluppa in età pediatrica (detta anche occhio pigro) ed è caratterizzata da una riduzione dell’acuità visiva, generalmente in un solo occhio. Consiste in un deficit dell’apparato visivo: il cervello, non riuscendo a interpretare correttamente le informazioni che gli giungono, disattiva – parzialmente o del tutto – i segnali che provengono da uno dei due occhi. Nei bambini il danno è generalmente reversibile, in linea di massima fino a 4-6 anni. Per questo è importante una diagnosi precoce”.

“In totale - aggiunge Liria Aprosio - sono stati visitati 180 bambini in 16 plessi scolastici, sia sulla costa che nell'entroterra, grazie alla disponibilità dei dirigenti Maria Aicardi, Paolo Auricchia, Paola Baroni e Lara Paternieri”.

Ben quattro casi di ambliopia sono stati rilevati e trentaquattro bambini hanno dimostrato dei disturbi visivi degni di essere approfonditi con indagini specialistiche.