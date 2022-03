Sanremo: parole e musica al ‘Book and bike festival’ con presentazione del libro ‘Chi ha maggior fiato farà miglior musica’

Domenica 20 marzo alle 11.30 nella tensostruttura di Piazza Colombo le parole si alterneranno alla musica come è nella migliore tradizione.

Il Maestro Luca Anghinoni, direttore della Banda Musicale ‘Borghetto San Nicolò – Città di Bordighera’ presenterà il suo libro ‘Chi ha maggior fiato farà miglior musica’ (Alzani Editore) dedicato alla storia delle Bande Musicali del Ponente Ligure, da sempre espressione viva della cultura popolare di un territorio e di chi lo vive. Il volume, ricco di fotografie, documenti e ricerche d’archivio, contribuisce a ricostruire un pezzo di storia locale che abbraccia circa 150 anni.

I suoi musicisti a supporto della presentazione proporranno simpatici intermezzi musicali, alcuni provenienti dalla tradizione locale o dal classico repertorio bandistico, altri dalla pop-music e che sono ormai nel cuore di tutti come ‘Nel blu dipinto di blu’, per terminare con lo stupendo “La vita è bella” dall’omonimo film, brano che vuol essere un messaggio di pace di cui abbiamo tanto bisogno specialmente in questi giorni.

Interverranno, oltre al Maestro Anghinoni, il giornalista Franco Zoccoli, il Maestro Di Franco della Banda Città di Ventimiglia ed incaricato dei corsi musicali e la dottoressa Lorenzi responsabile del progetto ‘Tutti Inclusi’ per l’inserimento di soggetti diversamente abili.