Cervo: domenica prossima, Festa di primavera aperta a grandi e piccoli all’Asineria Margherita

In collaborazione con il Comune di Cervo, domenica 20 marzo alle 15.00 nel Parco Comunale del Ciapà di Cervo, sul Sentiero Liguria, l’Asineria Margherita Associazione BAS Endas ospita la Festa di primavera, aperta a grandi e piccoli.

L’appuntamento prevede diversi momenti. Si inizierà con Bianca Debernardi Presidente dell'Associazione “Asineria Margherita”, che racconterà il mondo di Margherita con la sua biblioteca diffusa e itinerante, parte del più grande progetto per far conoscere e valorizzare l’asino e il Parco Comunale del Ciapà. Con Margherita è possibile fare attività di onodidattica, passeggiate a passo d’asino, recuperando un turismo lento, e scoprire i 220 libri della biblioteca diffusa e itinerante, a disposizione dei soci, dei bambini e delle scuole del territorio. «I testi sono accomunati da un filo conduttore verde e azzurro – spiega Bianca Debernardi - raccontano infatti storie di valori condivisi, di passioni, di rispetto per tutti, anche per l’asino, animale tenero e tenace, e per il nostro Mediterraneo su cui si affaccia Cervo. Molti degli autori di questi libri sono diventati amici di Margherita e partecipano agli incontri letterari organizzati per iniziative legate a Cervo città che legge, Libriamoci, Il maggio dei libri».

Il secondo momento sarà a cura di Studiolambiente, studio di consulenza e comunicazione ambientale con cui l’asineria collabora per la realizzazione di laboratori di Educazione Ambientale. Nell’ottica di promuovere le risorse del territorio, infine, Federico Guadalupi e l’Azienda Agricola Biodiversamente presenteranno il progetto “Lavanda Riviera dei fiori”. La festa si concluderà con una sana merenda a Km zero grazie a due aziende locali, Il Poggetto e Steria Paolo.

Le attività sono rivolte a bambini e adulti, ingresso gratuito all’asineria con possibilità di devolvere un contributo libero all’associazione.

Per informazioni 3497355124 Bianca Debernardi. L’ingresso è acconsentito compilando apposita autocertificazione e adottando le misure precauzionali previste per il Covid-19.



(in basso l'intera locandina dell'evento)